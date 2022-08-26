Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США
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Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США

Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США


26 августа курс алгоритмического стейбклоина Neutrino USD (USDN) опускался до $0,905. Это уже четвертый в 2022 году эпизод утраты паритета с долларом США.


4 апреля цена актива снижалась до $0,729. Последующие отвязки носили менее драматичный характер.


Данные: CoinGecko.

В апреле CEO и основатель Waves Platform Александр Иванов обвинил Alameda Research в манипулировании ценой WAVES [обеспечивает USN] и организации FUD-кампании для панических продаж актива. Его оппонент Сэм Бэнкман-Фрид назвал подобные заявления «плохо состряпанной теорией заговора».


На момент написания, цена WAVES снизилась на 3,2%, до $4,9. Начиная с середины июня, актив торгуется в диапазоне $4,3-$7,3.


Дневной график WAVES/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

24 августа команда проекта внесла ранее одобренные сообществом изменения в параметры протокола. Они включают в себя корректировки максимальной суммы свопа, механики защиты коэффициента поддержки и улучшение распределения вознаграждений.



Напомним, в августе cтейблкоин AUSD на базе Polkadot обвалился до $0,05 после хакерской атаки.


Позднее привязку к паритету с долларом утратил эмитируемый Stable Universal стейблкоин HUSD.


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По материалам: ForkLog

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