Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США

26 августа курс алгоритмического стейбклоина Neutrino USD (USDN) опускался до $0,905. Это уже четвертый в 2022 году эпизод утраты паритета с долларом США.

4 апреля цена актива снижалась до $0,729. Последующие отвязки носили менее драматичный характер.

Данные: CoinGecko.

В апреле CEO и основатель Waves Platform Александр Иванов обвинил Alameda Research в манипулировании ценой WAVES [обеспечивает USN] и организации FUD-кампании для панических продаж актива. Его оппонент Сэм Бэнкман-Фрид назвал подобные заявления «плохо состряпанной теорией заговора».

На момент написания, цена WAVES снизилась на 3,2%, до $4,9. Начиная с середины июня, актив торгуется в диапазоне $4,3-$7,3.

Дневной график WAVES/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

24 августа команда проекта внесла ранее одобренные сообществом изменения в параметры протокола. Они включают в себя корректировки максимальной суммы свопа, механики защиты коэффициента поддержки и улучшение распределения вознаграждений.

We have implemented the changes from the latest voting.



✅USDN>WAVES Max Swap Amount depends on the current BR. WAVES>USDN Max Swap Amount remains unchanged

✅BR protection added

✅gNSBT rewards distribution between SURF and NSBT stakers has been improved



