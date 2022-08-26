Алла Пугачева потеряла торговую марку
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Алла Пугачева потеряла торговую марку

Алла Пугачева потеряла торговую марку
К певице Алле Пугачевой возникли вопросы.   Еще в мае Алла Борисовна подавала заявку на регистрацию собственной марки.  Роспатент потребовал пояснений от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за торговый знак «Примадонна». Как отмечают в Роспатенте, слово «Примадонна» не относится к инициалам Пугачевой. Жена юмориста Максима Галкина должна будет пояснить, почему она решила зарегистрировать именно эту торговую марку.
Напомним, что еще в мае Алла Борисовна, которая скоро должна приехать в Россию, подавала заявку на регистрацию собственной марки, сообщает Mash. Звезда хотела, чтобы этикетка с ее именем украшала косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства и даже огнестрельное оружие.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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