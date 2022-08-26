Алла Пугачева потеряла торговую марку

К певице Алле Пугачевой возникли вопросы. Еще в мае Алла Борисовна подавала заявку на регистрацию собственной марки. Роспатент потребовал пояснений от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за торговый знак «Примадонна». Как отмечают в Роспатенте, слово «Примадонна» не относится к инициалам Пугачевой. Жена юмориста Максима Галкина должна будет пояснить, почему она решила зарегистрировать именно эту торговую марку.Напомним, что еще в мае Алла Борисовна, которая скоро должна приехать в Россию, подавала заявку на регистрацию собственной марки, сообщает Mash. Звезда хотела, чтобы этикетка с ее именем украшала косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства и даже огнестрельное оружие.