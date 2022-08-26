Арбуз на новогоднем столе: как сохранить дыни и арбузы до Нового года

Сейчас на рынках и в магазинах можно увидеть огромное количество различных фруктов. Но уже приближается осень, за ней следует зима, а в холодное время года фрукты становятся, чем-то сверхъестественным. Настоящей роскошью можно назвать наличие различных фруктов на новогоднем столе. Далее мы расскажем, как сохранить арбузы и дыни до Нового года.

Условия хранения дынь или арбузов

Чтобы они сохранили свои вкусовые качества до Нового года, им нужны особые условия, а именно:

темное и хорошо проветриваемое помещение;

температура — не более и не менее 5 градусов;

влажность воздуха — около 80 процентов.

Где хранить фрукты в квартире

В таком жилище их хранить сложнее, чем в доме. Тем не менее существуют различные подходящие места:

кладовка;

лоджия;

ванная комната (да, их можно держать даже там).

Где хранить фрукты в частном доме

Мест, которые подходят для хранения фруктов, в частном доме намного больше, чем в собственной квартире:

погреб;

чердак;

летняя кухня;

кладовка с высоким уровнем влажности и прохлады.

Способы хранения арбузов и дынь

Их можно хранить в кладовке или погребе в подвешенном состоянии. Для этого необходимо обернуть плод куском тряпки, положить в сетку и повесить на крючок. Для второго способа нужно ящики застелить соломой. Затем уложить на нее арбузы или дыни, сделать прокладку между плодами и покрыть их сверху соломой. Плоды можно хранить в песке. Для начала необходимо взять деревянный ящик, половину засыпать песком и поставить в погреб. Затем на песок нужно выложить плоды так, чтобы они не дотрагивались друг к другу. После этого их необходимо засыпать песком. Некоторые люди используют зерно для хранения арбузов или дынь, но этот способ более затратный, чем предыдущий. Хранить дыни или арбузы можно не только на полке или в ящиках, но и в бочках. Для этого необходимо в бочку залить воду, затем поместить туда плоды так, чтобы жидкость их полностью покрыла. Зола отлично подходит для хранения в ней различных фруктов и ягод. Она не дает развиваться разным бактериям, а также впитывает всю влагу, что позволяет плодам оставаться свежими длительное время. Для этого необходимо в ящик насыпать толстый слой золы, положить туда арбузы или дыни, засыпать их сверху и закрыть крышкой. Плоды можно хранить в разведённой глине с водой. Для этого необходимо нанести несколько слоев глины на арбуз или дыню. Потом их нужно уложить на сухие опилки в прохладном помещении. Есть еще один способ. Для него понадобится растопить парафин или воск, а затем нужно покрыть плод несколькими слоями, чтобы их толщина составляла 1 сантиметр. Хранить его нужно в холодном помещении.

Если соблюдать все правила, описанные выше, то арбузы или дыни будут сохранять свои вкусовые качества на протяжении 3-4 месяцев.