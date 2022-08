Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge

Биткоин-биржа Binance приостановит депозиты и вывод средств в Ethereum и токенах ERC-20 на время миграции блокчейна с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).

#Ethereum will migrate to a PoS chain at approximately 12:30am UTC on September 15, 2022.



Ahead of any possible ramification from this event, #Binance is taking steps to reduce trading risks and to keep user funds SAFU.



