Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge

Биткоин-биржа Binance приостановит депозиты и вывод средств в Ethereum и токенах ERC-20 на время миграции блокчейна с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).

#Ethereum will migrate to a PoS chain at approximately 12:30am UTC on September 15, 2022.



Ahead of any possible ramification from this event, #Binance is taking steps to reduce trading risks and to keep user funds SAFU.



🧵 on some things to note about our plans for The Merge. — Binance (@binance) August 25, 2022

Согласно планам разработчиков, примерно 6 сентября состоится обновление Bellatrix "уровня консенсуса" (Beacon Chain). Предположительно 15 сентября произойдет активация апгрейда Paris "уровня исполнения" (мейннет).

В Binance отметили, что, поскольку в ходе хардфорка может появиться новый токен, биржа решила "предпринять шаги для снижения рисков волатильности и обеспечения безопасности средств пользователей".

Платформа приостановит депозиты и вывод эфира и токенов ERC-20:

6 сентября с 14:00 (Киев/МСК);

15 сентября с 03:00 (Киев/МСК).

"Убедитесь, что у вас есть достаточно времени для полной обработки ваших переводов в токенах ETH и ERC-20 до указанного выше времени. Мы выполним все технические требования для владельцев активов на платформе", — предупредила команда Binance.

Ограничения не затронут торговые операции на площадке, за исключением перекрестного и изолированного заимствования эфира.

Компания отметила два возможных сценария после слияния (The Merge) Ethereum:

новый токен не создается. Binance как возможно скорее возобновляет ввод/вывод средств;

блокчейн разделяется на две конкурирующие цепочки. Тикер ETH останется за сетью Ethereum PoS. Биржа начисляет форк-токен в соотношении 1:1 на основе снапшота до активации Paris и добавляет возможность вывода для нового актива.

Майнинговый пул Binance Pool после The Merge исключит добычу Ethereum из сервиса. Пользователи смогут переключиться на майнинг Ethereum Classic.

Напомним, крупнейший по хешрейту в сети второй по капитализации криптовалюты пул Ethermine также заявил, что не поддержит любые потенциальные PoW-форки блокчейна.