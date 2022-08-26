Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge
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Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge

Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge


Биткоин-биржа Binance приостановит депозиты и вывод средств в Ethereum и токенах ERC-20 на время миграции блокчейна с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).



Согласно планам разработчиков, примерно 6 сентября состоится обновление Bellatrix "уровня консенсуса" (Beacon Chain). Предположительно 15 сентября произойдет активация апгрейда Paris "уровня исполнения" (мейннет).


В Binance отметили, что, поскольку в ходе хардфорка может появиться новый токен, биржа решила "предпринять шаги для снижения рисков волатильности и обеспечения безопасности средств пользователей". 


Платформа приостановит депозиты и вывод  эфира и токенов ERC-20:


  • 6 сентября с 14:00 (Киев/МСК);
  • 15 сентября с 03:00 (Киев/МСК).

"Убедитесь, что у вас есть достаточно времени для полной обработки ваших переводов в токенах ETH и ERC-20 до указанного выше времени. Мы выполним все технические требования для владельцев активов на платформе", — предупредила команда Binance.


Ограничения не затронут торговые операции на площадке, за исключением перекрестного и изолированного заимствования эфира.


Компания отметила два возможных сценария после слияния (The Merge) Ethereum:


  • новый токен не создается. Binance как возможно скорее возобновляет ввод/вывод средств;
  • блокчейн разделяется на две конкурирующие цепочки. Тикер ETH останется за сетью Ethereum PoS. Биржа начисляет форк-токен в соотношении 1:1 на основе снапшота до активации Paris и добавляет возможность вывода для нового актива.

Майнинговый пул Binance Pool после The Merge исключит добычу Ethereum из сервиса. Пользователи смогут переключиться на майнинг Ethereum Classic. 


Напомним, крупнейший по хешрейту в сети второй по капитализации криптовалюты пул Ethermine также заявил, что не поддержит любые потенциальные PoW-форки блокчейна.

# Экономика binance, merge, новости
По материалам: ForkLog

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