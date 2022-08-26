Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС

Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС


ФРС предпринимает решительные и быстрые шаги для балансировки спроса с предложением и сохранения контроля за инфляционными ожиданиями. Такая политика потребует сохранения высоких ставок какое-то время, сообщил ее председатель Джером Пауэлл.


Глава Федрезерва пояснил, что чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем больше вероятность того, что она закрепится на повышенном уровне. Для снижения может потребоваться устойчивый период роста ниже тренда, добавил он.


«Успешная дезинфляция [главы ФРС в прошлом] Волкера в начале 1980-х […] потребовала длительного периода крайне ограничительной денежно-кредитной политики. […] Наша цель состоит в том, чтобы избежать такого исхода, действуя решительно сейчас», — пояснил Пауэлл.


Размер повышения ставки в сентябре будет зависеть от данных. Однако ослабления ценового давления в последних отчетах «недостаточно», подчеркнул глава ФРС. Он допустил, что на определенном этапе ЦБ замедлит темпы ужесточения монетарной политики.


Выступление председателя Федрезерва оказались чуть более ястребиным, но в целом повторило его тезисы пресс-конференции по итогам заседания в июле.


Рынок ожидал несколько более агрессивной риторики. Вкупе с последними макроэкономическими данными вероятность более «мягкого» повышения ключевой ставки в сентябре за последний день выросла с 36% до 43,5%.


Данные: CME Watch.

Криптовалютный рынок отреагировал на выступление главы ФРС слабо. Курс биткоина откатился от внутридневных максимумов, но остался в границах внутридневного диапазона. На момент написания актив снижается на 1,6% за последние сутки (CoinGecko).


15-минутный график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Напомним, глава Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал сохранение биткоина в диапазоне $20 000–$30 000.

# Экономика монетарная политика, фрс, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Россиянам рассказали о способах защиты информации на смартфонах
Россиянам рассказали о способах защиты информации на смартфонах
Солянка из интересных закадровых снимков (30 фото)
Солянка из интересных закадровых снимков (30 фото)
«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
Дарья Балабанова сыграет Анну Ахматову, а Александр Кузнецов — Николая Гумилева
Дарья Балабанова сыграет Анну Ахматову, а Александр Кузнецов —
Производительность Dying Light 2 на Xbox Series X | S заметно улучшили с последним обновлением
Производительность Dying Light 2 на Xbox Series X | S заметно
Как соблюдение законов Вселенной «работает на нас»
Как соблюдение законов Вселенной «работает на нас»
Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС
Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС
Норвегия присоединилась к санкциям против России
Норвегия присоединилась к санкциям против России
Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова размазала Дмитрия Тарасова
Алла Пугачева потеряла торговую марку
Алла Пугачева потеряла торговую марку
Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что приготовить для семьи
Рецепты вкусных и простых десертов на Ореховый Спас в 2022 году, что
Показали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в Game Pass
Показали геймплей Wo Long: Fallen Dynasty — ролевая игра выйдет в

Топ на сегодня

Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Виды печати на зонтах
Виды печати на зонтах
Камеры засняли, как бухой сотрудник посольства США в Москве чудом добрался до дипмиссии
Камеры засняли, как бухой сотрудник посольства США в Москве чудом
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Еще по теме

Пауэлл из ФРС призывает к терпению при повышении ставок, ссылаясь на глобальные риски
Уолл-стрит падает из-за волнения инвесторов перед выступлением Йеллен
Глава ФРС допустил более быстрое сворачивание стимулов
Трамп выбрал нового главу ФРС