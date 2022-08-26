Биткоин отреагировал слабым снижением на выступление главы ФРС

ФРС предпринимает решительные и быстрые шаги для балансировки спроса с предложением и сохранения контроля за инфляционными ожиданиями. Такая политика потребует сохранения высоких ставок какое-то время, сообщил ее председатель Джером Пауэлл.

Глава Федрезерва пояснил, что чем дольше сохраняется высокая инфляция, тем больше вероятность того, что она закрепится на повышенном уровне. Для снижения может потребоваться устойчивый период роста ниже тренда, добавил он.

«Успешная дезинфляция [главы ФРС в прошлом] Волкера в начале 1980-х […] потребовала длительного периода крайне ограничительной денежно-кредитной политики. […] Наша цель состоит в том, чтобы избежать такого исхода, действуя решительно сейчас», — пояснил Пауэлл.

Размер повышения ставки в сентябре будет зависеть от данных. Однако ослабления ценового давления в последних отчетах «недостаточно», подчеркнул глава ФРС. Он допустил, что на определенном этапе ЦБ замедлит темпы ужесточения монетарной политики.

Выступление председателя Федрезерва оказались чуть более ястребиным, но в целом повторило его тезисы пресс-конференции по итогам заседания в июле.

Рынок ожидал несколько более агрессивной риторики. Вкупе с последними макроэкономическими данными вероятность более «мягкого» повышения ключевой ставки в сентябре за последний день выросла с 36% до 43,5%.

Данные: CME Watch.

Криптовалютный рынок отреагировал на выступление главы ФРС слабо. Курс биткоина откатился от внутридневных максимумов, но остался в границах внутридневного диапазона. На момент написания актив снижается на 1,6% за последние сутки (CoinGecko).

15-минутный график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Напомним, глава Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал сохранение биткоина в диапазоне $20 000–$30 000.