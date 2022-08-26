Большой театр отменил спектакли Молочникова из-за критики спецоперации

Вадим Карасев

Большой театр отменил премьеру спектаклей режиссера Молочникова из-за критики спецоперации

Большой театр отменил премьеру нескольких спектаклей режиссера Александра Молочникова из-за его критики военной спецоперации. Об этом сообщает NEWS.ru.

Речь идет о двух операх — «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Александра фон Цемлинского. «Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А.А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 годов отменено», — говорится в заявлении гендиректора Большого театра Владимира Урина. Он добавил, что режиссер никогда не состоял в трудовых отношениях с театром.

Постановки Молочникова были отменены после запроса от депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», секретаря рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры Дмитрия Кузнецова. Тот потребовал приостановить контракт с режиссером «до выяснения позиции Молочникова по поводу спецоперации».

О создании ГРАД стало известно 3 августа. Эта же рабочая группа требовала уволить ведущего Ивана Урганта и просила его извиниться за критику действий России на Украине.