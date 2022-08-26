Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей мы могли бы стать родителями»
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Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей мы могли бы стать родителями»

Бузова дала отпор Тарасову: «Выгнал меня после операции. Благодаря ей мы могли бы стать родителями»

Недавно Дмитрий Тарасов заявил, что готов помириться с Ольгой Бузовой после скандального разрыва в 2016 году, когда он оборвал с ней все связи. Телезвезда в свою очередь не хочет ничего слышать о футболисте.


Оля просит Дмитрия оставить в покое и не пиариться больше за счет ее звездного имени.

«Ты так открещивался от меня и нашей любви последние шесть лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также, напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь.

Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», — разоткровенничалась 36-летняя Бузова в личном блоге.

По слухам, спортсмен изменял Ольге с нынешней супругой Анастасией Костенко. Сама пара упорно отрицает этот факт, уверяя, что они сошлись, когда были свободны от предыдущих отношений.

Сегодня Дима и Настя воспитывают троих детей — дочерей Милану и Еву, сына Алексея. В последнее время часто ходят слухи о неверности Тарасова, но Костенко не собирается обращать внимания на них.

«Две недели назад мне приписывали любовницу Марину или Марию... Вообще впервые об этом слышу! Меня постоянно хотят поймать на чем-то, хотят испортить отношения в моей семье или просто попиариться», — негодовал 35-летний Дмитрий Тарасов месяц назад в беседе со «СтарХитом».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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