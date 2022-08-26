Бывший муж Полины Гагариной влюблялся в каждую свою модель
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Бывший муж Полины Гагариной влюблялся в каждую свою модель

Бывший муж Полины Гагариной влюблялся в каждую свою модель
Экс-супруг певицы Полины Гагариной, Дмитрий сделал признание.   Полтора года назад певица разошлась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Несмотря на прошлые обиды и недопонимания, экс-супругам все же удалось остаться друзьями ради общей дочери Мии. Знакомство Полины с Дмитрием произошло в 2010-м во время фотосессии. Его очень понравились артистке, и она приняла решение о дальнейшем сотрудничестве. В итоге спустя четыре года пара поженилась, а через какое-то время у них родилась дочь Мия. Несмотря на наличие общего ребенка, Исхаков и Гагарина решили прекратить семейные отношения. О причинах бывшие супруги не распространялись. И все же фотограф с теплотой вспоминает бывшую жену.
«Всегда влюбляюсь в своих моделей. Иногда эта любовь на пару часов, а иногда от этого даже рождаются дети», — отметил 44-летний Дмитрий Исхаков в личном блоге, имея в виду отношения с Полиной. Фотограф не обделяет внимание дочь Мию и много времени проводит с ребенком. «Вот у детей все просто, — рассуждал он. — Гуляю сейчас с дочкой. Она говорит какой-то девочке: «Давай дружить?» — «Давай! Погнали!». За пять минут обсудили всю жизнь в деталях. Надо и мне так попробовать». А ведь было время, когда Исхаков судился с Гагариной за право видеться с малышкой. «У нас стали расходиться ценности и приоритеты. Это произошло не за один день. Мне хочется участвовать в воспитании дочери, я оплачиваю ее кружки, няню. Но сейчас я даже не могу войти в дом в отсутствии Полины. Понимаю, что она большой артист, у нее сложный рабочий график, но я папа. Я не нападаю, а отстаиваю свое право видеть дочь. У Полины все зависит от настроения — сегодня она мне дает видеться с дочкой, завтра — нет. Что будет потом — не знаю. Мне кажется, в интересах Полины и моих зафиксировать это дело на бумаге. В этом нет ничего страшного и дикого», — объяснял он.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

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