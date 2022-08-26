Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило Минфина

Вадим Карасев

Центробанк раскритиковал новое бюджетное правило, представленное Минфином

Цена нефти и объем нефтедобычи, представленные Минфином в новой модификации бюджетного правила, являются завышенными. Об этом говорится в новой аналитической записке Центробанка (ЦБ).

В обзоре «Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости» сказано, что использование базовой цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года (по сравнению с 60 долларами в новом бюджетном правиле) до начала 2022 года также представляется иррациональным.

«Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран — экспортеров нефти, цена нефти Urals 60 долларов за баррель кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода. Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски мы видим и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки», — критикуют аналитики ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк нашел способ помочь российским нефтегазовым компаниям с поиском финансирования для долгосрочных проектов. Для этого регулятор предлагает два сценария: с предоставлением льготных рублевых кредитов и обычных валютных.