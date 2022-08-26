Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов
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Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов

Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентовOfgem: с 1 октября цены на электричество в Британии вырастут на 80 % до £3,5 тысяч в год

С 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств в Великобритании поднимутся на 80 процентов, сообщает пресс-служба Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).

Повышение ценового порога приведет к резкому увеличению счетов на 178 процентов. В результате британцам придется платить 3,5 тысячи фунтов в год (251,9 тысячи рублей). Предыдущий максимум составил 1971 фунт стерлингов (почти 140 тысяч рублей).

Раньше регулятор обновлял предельные цены два раза в год: на зимний и летний периоды. Однако в условиях повышенного спроса на энергоносители после пандемии COVID-19, обострения геополитического кризиса и сокращения поставок газа из России Ofgem объявил, что будет устанавливать ценовой порог на газ и электричество каждые три месяца. Регулятор объяснил очередное повышение необходимостью реагировать на беспрецедентный рост мировых цен на газ.

«Цены на энергоносители достигли рекордных уровней в результате агрессивных экономических действий Российского государства. Они медленно и преднамеренно отключают поставки газа в Европу, нанося ущерб нашим домохозяйствам, предприятиям и экономике в целом. У Ofgem нет другого выбора, кроме как отразить это повышение стоимости в предельных ценах», — заявил генеральный директор организации Джонатан Брирли.

Рекордно высокие цены на газ и другие энергоносители негативно отразились на экономике страны. Согласно официальной статистике, по итогам июля потребительская инфляция в Великобритании составила 10,1 процента в годовом выражении, что стало наивысшим показателем за последние 40 лет. Банк Англии прогнозирует пик роста цен в октябре и ожидает, что он достигнет 13,3 процента. Более высокие показатели ожидают аналитики Citi. Они считают, что к январю 2023 года инфляция в Великобритании может превысить 18 процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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