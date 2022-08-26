Церковный праздник Михей Тиховей отмечают православные 27 августа 2022 года
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Церковный праздник Михей Тиховей отмечают православные 27 августа 2022 года

Церковный праздник Михей Тиховей отмечают православные 27 августа 2022 года

Церковный праздник Михей Тиховей имеет свою историю с далеких времен. В этот день почитают одного из 12 маленьких пророков. В церкви этот праздник праздновали по старому стилю 14 августа, эта дата выпадает на 27 число по новому стилю. Михей Тиховей имеет много примет, а также обрядов, которых придерживаются верующие.

История Михея Тиховея

Пророк Михей Морасфитянин жил в конце 8 века. Он уже в юношеском возрасте познал Бога, и спустя несколько лет у молодого человека открылся дар предсказывания. Преподобному удалось пожить некоторое время с пророком Исаией. Михей за всю свою жизнь написал достаточно важную книгу для православных, в которой рассказывается о важных источниках пророчеств.


Михей мог увидеть будущее практически всех людей, однако он об этому никому не рассказывал. Он является одним из первых, кто предсказал согнания с престола царствования Иудейского, так как, тот будет иметь большое количество грехов. Кроме того он рассказывал в своих пророчествах о будущей жизни Израиля, а так же о его правителях. Еще самое важное, что пророчествовал преподобный это приход Иисуса Христа на землю.

Михей так же был замечен правителем в тот момент, когда тот проповедовал веру в Бога, а также помогал нуждающим. Именно это и спровоцировало гонения Михея, однако он смог вытерпеть все испытания, и умереть своей смертью, по истечению своего времени.

Приметы и обряды на Михея Тиховея

В народе ходит примета и другое название данного праздника, его еще называют Днем каменщика. Это связанно с тем, что именно в этот день завершилось строение одного из важных храмов Киевской Руси. После данного события стали по-другому относиться к этой профессии. Считалось, что она достаточно сложная и важная для всего народа.


В народе начали побаиваться и старались их не злить и не обижать. Каменщики за всю свою жизнь и работу узнали много секретов, которые позволяют правильно построить дом, чтобы он простоял много лет, и хватало на несколько поколений.

Чтобы построить правильную печь, нужно в ее основу между кирпичами положить гусиное перышко.

Данный праздник также означает завершение Успенского поста и начало осеннего мясоеда.

Христиане старались так распланировать свое время, чтобы до Михея завершить все работы в поле и на огороде.

В семьях считалось, если есть не замужняя девушка, ее должны посватать до Михея дня, так как позже уже нельзя.

По ветру, который будет на Михея день можно узнать, что будет в будущем:

  • тихая погода без ветра, говорит о том, что осень ожидается теплой;
  • быстрый и стремительный ветер – в скором будущем будет ненастье.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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