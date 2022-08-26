Часы ангела на сентябрь 2022 года
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Часы ангела на сентябрь 2022 года

Часы ангела на сентябрь 2022 года

Заручиться поддержкой своего ангела-покровителя может каждый. Для этого важно общаться с ним ежедневно, а также открывать сердце и душу Господу. В сентябре 2022 года в часы ангела будет проще обрести покровительство и привлечь позитивные перемены.


Искренние молитвы помогают в любых ситуация, и к ангелам-хранителям обращаются ежедневно. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают молиться в определенные часы, чтобы получать поддержку незамедлительно. Главное — слушать свое сердце, идти праведным путем и противостоять соблазнам, способным завести в тупик.

1 сентября: с 07:25 до 08:15 ангелу молятся, чтобы заручиться поддержкой на весь сентябрь.

2 сентября: с 07:30 до 08:20 у своего хранителя просят помощи в преодолении трудностей.

3 сентября: с 08:00 до 08:50 с ангелом общаются, чтобы обрести уверенность и не бояться сделать важный шаг.

4 сентября: сегодня с 08:15 до 09:10 к ангелу обращаются, чтобы излечить сердечные раны.


5 сентября: с 10:00 до 10:45 ангела просят помощи в налаживании отношений с семьей.

6 сентября: сегодня с 10:40 до 11:30 хранителя просят помощи в финансовых делах.

7 сентября: в этот день с 10:50 до 11:40 ангелу-хранителю молятся, чтобы избавиться от вредных привычек.

8 сентября: с 11:50 до 12:35 у ангела просят защиты для себя и своих близких о любого зла.

9 сентября: сегодня с 12:05 до 12:50 ангелу молятся для обретения душевного равновесия.

10 сентября: с 13:20 до 14:00 ангела просят помощи и наставления в решении сложных задач.


11 сентября: сегодня с 14:20 до 15:10 с ангелом общаются, чтобы укрепиться в вере и противостоять соблазнам.

12 сентября: с 13:40 до 14:25 ангелу молятся, прося исцеления от недугов.

13 сентября: сегодня с 13:30 до 14:20 к ангелу взывают, чтобы не ошибиться с решением и найти путь к успеху.

14 сентября: в этот день с 12:45 до 13:35 в молитвенном обращении просят счастья в личной жизни.

15 сентября: сегодня с 19:20 до 20:00 у ангела просят избавления от кошмарных снов и бессонницы.

16 сентября: с 19:00 до 19:45 с ангелом общаются, прося защиты от обманщиков и недоброжелателей.

17 сентября: с 15:10 до 15:50 ангела просят защитить детей от бед и проблем.

18 сентября: сегодня к ангелу взывают с 18:00 до 18:45, прося подсказки для решения сложной задачи.

19 сентября: с 16:30 до 17:20 ангелу-хранителю молятся, прося помощи в насущных делах.


20 сентября: с 06:12 до 07:00 ангелу молятся для благополучной дороги во время дальнего путешествия.

21 сентября: в этот день с 10:45 до 11:3 у ангела просят помощи, чтобы вовремя завершить необходимую работу и получить заслуженную награду.

22 сентября: сегодня с 07:55 до 08:42 у ангела просят помощи перед поступлением на учебу. Искренняя молитва придаст сил и уверенности для прохождения экзаменов.

23 сентября: с 08:15 до 09:05 ангела в молитвенном обращении просят помощи в разрешении деловых конфликтов.

24 сентября: сегодня с 09:00 до 10:00 у ангела просят помощи в любовных делах и обретении взаимного счастья.

25 сентября: с 08:33 до 09:22 ангелу молятся, чтобы преодолеть внутренние страхи и не стать заложниками собственных мыслей.

26 сентября: сегодня с 11:45 до 12:25 ангела просят помощи и защиты от дурного влияния.

27 сентября: с 08:55 до 09:42 ангелу молятся беременные женины, чтобы обезопасить себя и настроиться на легкое родоразрешение.

28 сентября: с 13:40 до 14:35 с ангелом общаются, благодарят за поддержку и рассказывая об успехах.


29 сентября: с 12:12 до 13:12 ангелу молятся, чтобы удачно продать или приобрести недвижимость.

30 сентября: сегодня с 14:14 до 15:15 ангелу рассказывают свое заветное желание и молятся о его скорейшем исполнении.

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По материалам: dailyhoro.ru

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