Дана Борисова после пластики стала выглядеть еще страшнее
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Дана Борисова после пластики стала выглядеть еще страшнее

Дана Борисова после пластики стала выглядеть еще страшнее
Ведущая Дана Борисова шокировала своим видом после пластики. Несколько месяцев назад Дана Борисова сделала две липосакции. Звезда честно призналась, что осталась не слишком довольна результатом хирургических вмешательств. По ее словам, в обработанные специалистом места жир действительно не вернулся, зато другие области тела стали «пухнуть на глазах». «Редко бывает, что хирург делает липосакцию ровно, без бугров и впадин. А тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность», — рассказала Дана. Чтобы наглядно продемонстрировать результат операций, Борисова опубликовала в соцсети снимок, на котором позировала в бикини.
«Ужас, весь живот покрыт буграми», «Результат, конечно, не очень. Спасибо за честность. Предостерегли других», «Хоть одна правду написала и показала. Молодец», «Выглядит жутковато», — высказались они.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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