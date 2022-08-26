Дарья Балабанова сыграет Анну Ахматову, а Александр Кузнецов — Николая Гумилева
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Дарья Балабанова сыграет Анну Ахматову, а Александр Кузнецов — Николая Гумилева

Дарья Балабанова сыграет Анну Ахматову, а Александр Кузнецов — Николая Гумилева

Стало известно о подготовке к съемкам драмы "Розы Модильяни": биографическая лента расскажет о событиях из жизни Анны Ахматовой. Ахматову сыграет Дарья Балабанова, Гумилева — Александр Кузнецов.

В центре сюжета — свадебное путешествие поэтессы с мужем, поэтом Николаем Гумилевым, в Париж, где пара познакомилась с такими людьми, как Модильяни и Пикассо. Ахматова и Гумилев были женаты с 1910 по 1918 год. С Амедео Модильяни поэтесса во время той поездки во Францию виделась всего несколько раз, но между ними возникла симпатия и завязалась долгая переписка. В дальнейшем Анна снова ездила в Париж и виделась с Модильяни, он рисовал эскизы ее портретов, она же посвящала ему стихи.


Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом. 1915 год

Ленту снимает режиссер Елена Хазанова, известная по фильмам "Синдром Петрушки", "Любовницы", "Один вдох".

Дарья Балабанова дебютировала на экране в начале 2022-го в сериале Данилы Козловского "Карамора". Дарью часто принимают за родственницу режиссера Алексея Балабанова, однако они просто однофамильцы. Роль Николая Гумилева исполняет Александр Кузнецов, который в этом году появился в ленте "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и вошел в ежегодный рейтинг российского Forbes "30 до 30". Об остальном кастинге пока неизвестно.


Дарья Балабанова/Александр Кузнецов

Байопик "Розы Модильяни" в числе других фильмов был представлен на питчинге Фонда кино, прошедшем на этой неделе. Его заявленный бюджет составляет 250 миллионов рублей, из них создатели запрашивают у Фонда кино 170 миллионов. Съемок в Париже не планируется, вместо этого съемочной локацией станет Будапешт. Венгерский фонд кино также участвует в работе над проектом. Предположительно, премьера состоится в 2023 году.


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Кино
По материалам: spletnik.ru

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