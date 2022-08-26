День 26 августа в истории

13 лет назад (2009) был запущен газопровод «Дзуарикау — Цхинвал»

Строительство газопровода от села Дзуарикау (Северная Осетия) до Цхинвала (Южная Осетия) началось в декабре 2006 года. Оно велось в тяжелых геологических и климатических условиях горной части Большого Кавказа: на участках с лавинной опасностью, в зонах оползней и камнепадов, на отвесных скалах, на вершинах хребтов и в ущельях горных рек. Почти половина магистрали проложена на высоте свыше 1,5 километра, а ее самая высокая отметка — Кударский перевал — находится на высоте 3,148 километра. «Дзуарикау — Цхинвал» может войти в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокогорный газопровод в мире.

Его общая длина составляет 175 километров, мощность — 252,5 миллиона кубометров газа в год. На трассе проложено 15 тоннелей общей протяженностью 1,8 километра, построено 29 переходов через водные преграды.

14 лет назад (2008) Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

До 2008 года в Абхазии и Южной Осетии несколько раз проводились референдумы, на которых абсолютное большинство местных жителей высказывалось за независимость своих республик.

В конце июля — начале августа 2008 года обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться. Активные боевые действия начались в ночь с 7 на 8 августа, когда Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала. Нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев.

8 августа Президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь российским миротворцам были введены около 10 тысяч российских военнослужащих и сотни единиц военной техники, к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота РФ.

9 августа в конфликт вступили вооруженные силы Абхазии, которые начали операцию по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья. Боевые действия продолжались до 12 августа. Российская операция России по принуждению Грузии к миру завершилась разгромом грузинских войск.

Позднее главы Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта, разработанный Дмитрием Медведевым и президентом Франции Николя Саркози.

25 августа Совет Федерации и Госдума приняли совместное обращение к Президенту России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Уже на следующий день Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Позднее это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

В настоящий момент Абхазия и Южная Осетия являются частично признанными государствами.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась битва за Днепр

Это сражение — крупнейшее в мировой военной истории. Линия фронта растянулась на 750 километров, с обеих сторон в нем участвовали порядка 4 миллионов солдат.

В ходе битвы за Днепр, которая продолжалась до 23 декабря, советские войска нанесли тяжелое поражение основным силам группы армий «Юг» и части сил группы армий «Центр» противника. Были освобождены около 40 тысяч населенных пунктов и 160 городов. С захватом плацдармов на Днепре были созданы условия для наступления в Белоруссии, полного освобождения правобережной Украины и развития успешного наступления на западных и юго-западных направлениях.

В битве за Днепр советские войска проявили массовый героизм. Десятки тысяч солдат были награждены орденами и медалями. 47 генералам, 1123 офицерам и 1268 сержантам и солдатам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Многие части и соединения получили почетные наименования «Киевские», «Днепровские», «Полтавские», «Черниговские», «Днепропетровские», «Житомирские», «Фастовские», «Кременчугские», «Мариупольские», «Мелитопольские» и др.

103 года назад (1919) декретом Совнаркома «Об объединении театрального дела» все частные цирки были национализированы

Истоки циркового искусства в России берут свое начало в XI веке — с выступлений скоморохов. Первые стационарные цирки появились лишь в XIX веке. В 1849 году в Санкт-Петербурге начал свою работу Императорский цирк, а в 1880 году в Москве открылся цирк Альберта Саламонского на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина).

В 1919 году при Театральном отделе Наркомпроса была учреждена секция цирка, которая провела национализацию московских цирков и разработала план реформы их репертуара. Летом того же года цирк Саламонского на Цветном бульваре и цирк Никитиных на Садово-Триумфальной были национализированы и переименованы в Первый и Второй московские государственные цирки.

26 августа 1919 года Владимир Ленин подписал декрет, согласно которому все российские цирки стали государственными.

В 1957 году на базе Главного управления цирками было образовано Всесоюзное объединение «Союзгосцирк», в которое входили все советские цирки, кроме Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, Цирка на Цветном бульваре, Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке и Казанского государственного цирка.

После распада СССР объединение было преобразовано в Государственную компанию «Российский цирк» (ныне «Российская государственная цирковая компания»).

«Росгосцирк» — самая крупная цирковая компания в мире. Она объединяет более 40 стационарных цирков по всей России, в которых работают почти 3 тысячи артистов.

103 года назад (1919) был основан Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ)

26 августа 1919 года при физико-математическом факультете Иркутского государственного университета открылось медицинское отделение. Уже спустя полгода, в январе 1920 года, оно было выделено в самостоятельную учебную единицу — медицинский факультет Иркутского государственного университета. В 1930 году он был преобразован в самостоятельный институт. Статус университета вуз получил в 1995 году.

За 103 года в стенах этого старейшего высшего учебного заведения Сибири были подготовлено свыше 50 тысяч врачей, провизоров и медицинских сестер-руководителей.

640 лет назад (1382) татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву

В 1377 году хан Тохтамыш при поддержке войск Тамерлана приступил к завоеванию Золотой Орды. Спустя три года он сумел захватить всю Золотую Орду, включая ее столицу Сарай-Берке.

Летом 1382 года хан Тохтамыш захватил Волжскую Булгарию (государство, существовавшее в X-XIII веках в среднем Поволжье и бассейне Камы) и двинулся на Москву. 24 августа 1382 года он подошел к столице. В то время великий князь Московский Дмитрий Донской собирал рать в северных русских землях, поэтому обороной Москвы руководил юный литовский князь Остей. В ходе трехдневной осады города были впервые в отечественной военной истории применены артиллерийские орудия («тюфяки» и «пушки великие»).

26 августа 1382 года хан взял Москву хитростью, пообещав горожанам почетный мир при условии, что они впустят татарское посольство. Москвичи поверили и открыли ворота. Однако Тохтамыш своего обещания не исполнил. Более половины горожан (около 20 тысяч человек) были убиты, а город был разграблен и сожжен.

После этого татары взяли Переяславль, Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск и другие подмосковные города, обложив их данью.

50 лет назад (1972) в Мюнхене (ФРГ) открылись XX летние Олимпийские игры

В них приняло участие более 7 тысяч спортсменов из 121 страны. Игры были омрачены чудовищным терактом. 5 сентября боевики палестинской экстремистской организации «Черный сентябрь» захватили в олимпийской деревне девять членов сборной Израиля. В ходе неудачной освободительной операции все заложники погибли. Пять террористов были убиты, еще трое — арестованы.

На чрезвычайном заседании МОК XX летние Олимпийские игры решено было продолжить. 7 сентября соревнования были возобновлены. Лидером неофициального командного зачета стала сборная СССР, завоевавшая 50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место заняла сборная США (33 золотых, 31 серебряная, 30 бронзовых медалей), третье место — сборная ГДР (20 золотых, 23 серебряных, 23 бронзовые медали).

102 года назад (1920) в США вступила в силу 19-я поправка к Конституции об отмене избирательных ограничений для женщин

До XIX века во всем мире право женщин на участие в выборах предоставлялось локально и, как правило, существовали дополнительные ограничения, в частности, имущественный ценз и положение в обществе. Одними из первых стран, где было введено женское избирательное право, стали Новая Зеландия (1893) и Австралия (1902).

В США женщины впервые стали участвовать в голосовании в штате Вайоминг в 1869 году. В 1870 году женщины Юты также получили это право, хотя позднее были лишены права голоса федеральным законом Эдмундса-Такера, принятым конгрессом в 1887 году.

После Первой мировой войны женщины стали активнее участвовать в общественной жизни и принимать самостоятельные решения на производстве. Американки начали борьбу за равноправие с мужчинами и прежде всего в сфере избирательных прав.

18 августа 1920 года Сенатом США была принята 19-я поправка к Конституции, которой вводилось активное избирательное право для женщин. Ее текст написали американские общественные деятели Сьюзен Энтони и Элизабет Стентон. Официально поправку внес сенатор от Калифорнии Аарон Саржент.

254 года назад (1768) из английского города Плимут (Великобритания) на судне «Индевор» стартовала первая кругосветная экспедиция Джеймса Кука

Ее целями были астрономические наблюдения, поиски Антарктиды, а также исследование береговой территории Австралии и прилегающих архипелагов.

В ходе экспедиции, которая продолжалась три года, был открыт Большой Барьерный риф, установлено островное положение Новой Зеландии и нанесен на карту ряд островов к северо-западу от Таити.