Депутат Госдумы подарил спортплощадку жителям Подмосковья
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Депутат Госдумы подарил спортплощадку жителям Подмосковья

Депутат Госдумы подарил спортплощадку жителям Подмосковья

В Подмосковье, в поселке Чайковского городского округа Клин, возле дома №15, депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов подарил жителям воркаут-площадку.

Площадка оборудована турниками, брусьями, гимнастическими кольцами и тренажерами для пресса.


Месяц назад глава Клина Алена Сокольская отметила необходимость создания новых спортивных сооружений и площадок для занятия физкультурой. Хамитов взял ее просьбы на вооружение.

Депутат отметил, что неподалеку, в ДОЛ "Звонкие голоса", располагается пункт временного размещения для вынужденных переселенцев. Теперь они также могут заниматься спортом на новой площадке.

"Доступность спортивных площадок, а значит, возможности заниматься спортом для простых жителей, вне зависимости от их дохода и социального статуса, крайне важна. Благодаря этому дети с малых лет будут приучены к здоровому образу жизни, физической активности, это убережет их от пагубного влияния улицы", - отметил Хамитов.

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По материалам: uposters.ru

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