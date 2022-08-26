Депутат Госдумы подарил спортплощадку жителям Подмосковья

Вадим Карасев

В Подмосковье, в поселке Чайковского городского округа Клин, возле дома №15, депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов подарил жителям воркаут-площадку.

Площадка оборудована турниками, брусьями, гимнастическими кольцами и тренажерами для пресса.

Месяц назад глава Клина Алена Сокольская отметила необходимость создания новых спортивных сооружений и площадок для занятия физкультурой. Хамитов взял ее просьбы на вооружение.

Депутат отметил, что неподалеку, в ДОЛ "Звонкие голоса", располагается пункт временного размещения для вынужденных переселенцев. Теперь они также могут заниматься спортом на новой площадке.

"Доступность спортивных площадок, а значит, возможности заниматься спортом для простых жителей, вне зависимости от их дохода и социального статуса, крайне важна. Благодаря этому дети с малых лет будут приучены к здоровому образу жизни, физической активности, это убережет их от пагубного влияния улицы", - отметил Хамитов.