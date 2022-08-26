Депутат Кастюкевич рассказал о первых результатах шефской помощи в ЛДНР
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Депутат Кастюкевич рассказал о первых результатах шефской помощи в ЛДНР

Депутат Кастюкевич рассказал о первых результатах шефской помощи в ЛДНР

Замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Костюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в Херсонской области, рассказал о первых результатах системы шефской помощи в ЛДНР и на освобожденных территориях.

Костюкевич, который находится в настоящий момент в Херсонской области, в режиме ВКС поучаствовал в работе площадки МИЦ "Россия сегодня".


Депутат рассказал, что главные направления помощи сейчас - образование, медицина, выплаты, продукты и лекарства. Он подчеркнул, что "продукты все еще очень нужны жителям Херсонской области". Кастюкевич также отметил, что особенно помогают в работе регионы-шефы.

"Приведу пример, село Зеленое Скадовского района. Жара. Сломался насос 80-ка, починить нельзя. Включились "шефы", представители Кабардино-Балкарии, отработали вместе. Никакой бюрократии, писем официальных. Все крайне оперативно и эффективно. И так мы работаем со всеми шефскими регионами здесь. Плечом к плечу!", - рассказал депутат.

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По материалам: uposters.ru

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