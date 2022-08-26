Депутат Соловьев призвал президента Украины «отойти от галлюцинаций» относительно Крыма

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно «прийти в реальное состояние и отойти от галлюцинаций» в отношении Крыма, поскольку полуостров — это субъект России. Так член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Сергей Соловьев («Единая Россия») отреагировал на желание Украины вернуть территорию.

Как ранее сообщила представитель президента республики по Крыму Тамила Ташаева, основой позиции Киева является «возвращение наших территорий без каких-либо ультиматумов для украинской стороны». Она уточнила, что ряд лидеров иностранных государств склоняют Украину к компромиссам по вопросу утраченных территорий, но власти страны «не соглашаются» на это.

По мнению Соловьева, чьи слова приводит News.ru, заявление Киева о возврате полуострова в обход принятых Москвой законов можно назвать «наглым». Люди выбрали, с кем им быть, подчеркнул политик, и Крым стал субъектом России. «Это не то что пещерно-правовое понимание — когда президент заявляет, что заберет то, что уже входит в состав другого государства, — это говорит о том, что ему [Владимиру Зеленскому] надо прийти в реальное состояние и отойти от галлюцинаций», — сказал он.

Депутат также прокомментировал снос мемориала Освободителям Риги в Латвии. Политик отметил, что государство поддалось «марионеточному режиму» и, «не учитывая мнение граждан своей страны, максимально показательно и злобно» решило уничтожать память о героях Великой Отечественной войны.