Дмитрий Маликов рассказал о своем имуществе за рубежом: чем владеет артист

В начале августа появились слухи о том, что 52-летний певец Дмитрий Маликов забрал сына и уехал из России. Некоторые СМИ утверждали, что артист разводится со своей супругой и поэтому решился на эмиграцию, а также у него есть недвижимость в других странах. В недавнем интервью изданию «КП» Дмитрий Маликов решился рассказать о том, какое зарубежное имущество у него есть.





Оказалось, что Дмитрий Юрьевич действительно переехал в новый дом, но это произошло еще в прошлом году. По словам Маликова, в прежнем доме они прожили 30 лет, и теперь им требуется более просторное жилье. Как признавался сам Дмитрий Юрьевич, таким было желание его супруги Елены Изаксон. Новости о разводе и проблемах в отношениях певец также называет фейком.

«Мы переехали ещё год назад: просто построили новый дом, а старый продали», – утверждает артист.





На уточняющий вопрос журналистов, находится ли коттедж в России, Маликов ответил утвердительно и рассказал, каким зарубежным имуществом владеет.

«В России, конечно! У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо», – сообщает Дмитрий Юрьевич.





Впрочем, артист уже давно сталкивается с подобными слухами, и даже привык к такому. По его словам, всех наказать не удастся, а фейки быстро забываются.