Европейская страна ввела плату за отправку частной гумпомощи на Украину
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Европейская страна ввела плату за отправку частной гумпомощи на Украину

Европейская страна ввела плату за отправку частной гумпомощи на УкраинуEesti Post: Эстония с 1 сентября вводит плату за отправку частной гумпомощи на Украину

Эстонская почтовая компания Omniva, являющаяся частью государственной почтовой службы Eesti Post, с 1 сентября вводит плату за отправку на Украину посылок с гуманитарной помощью от частных лиц. За один килограмм груза придется заплатить 90 евроцентов. Об этом говорится на сайте компании.

«С марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva в Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт [доставки], необходимо установить цену на отправку посылок», — пояснил руководитель отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги.

Кроме того, в компании отметили, что «становится все сложнее находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения».

Вместе с тем Мяги заверил, что стоимость отправки гуманитарной помощи все равно будет «гораздо ниже» обычных международных отправлений.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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