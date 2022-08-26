Фил Спенсер назвал две основные причины для покупки Activision Blizzard
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Фил Спенсер назвал две основные причины для покупки Activision Blizzard

Фил Спенсер назвал две основные причины для покупки Activision Blizzard


Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках интервью порталу Bloomberg рассказал, почему корпорация Microsoft заинтересовалась идеей покупки Activision Blizzard. Можно было бы подумать, что основная причина для покупки — это франшиза Call of Duty, но Спенсер рассказал иное.

Как заявил глава игрового направления Microsoft, основных причин было две — это умение Activision Blizzard работать с мобильным рынком и аудитория игроков на PC:

Когда мы думали: «на что мы способны сегодня и куда нам нужно двигаться?», самой большой игровой платформой на планете были мобильные телефоны… […]

Мы действительно начали обсуждение, по крайней мере, внутри компании, вокруг возможностей, которые у нас появятся на мобильных устройствах [с покупкой Activision], а затем и на PC с Blizzard. Это две вещи, которые действительно вызвали наш интерес.

Напомним, сделка по покупке Activision Blizzard еще не завершена, сейчас ее проверяют антимонопольные органы в разных странах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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