Гарик Харламов опубликовал редкий кадр с Катериной Ковальчук

Юморист Гарик Харламов воссоединился с Катериной Ковальчук на съемках продолжения сериала «Гусар». 41-летний Гарик Харламов порадовал поклонников совместным фото с 29-летней Катериной Ковальчук, с которой его связывают романтические отношения. Последнее время артисты не появлялись вместе на публике и не публиковали снимков друг с другом, так что появились слухи об их расставании, но, похоже, знаменитости и не думали расходиться, а теперь будут видеться еще чаще. Резидент Comedy Club объявил, что стартовали съемки второго сезона сериала «Гусар», где он вновь сыграет поручика Григория Рыльского, попавшего из 19-го века в 21-й, а Ковальчук – жену ученого, создавшего машину времени. Харламов поделился первым кадром с площадки с подписью «Гусар в работе». На нем Катериной и ее коллега Екатерина Родченко, тоже участвующая в проекте.К слову, во втором сезоне сериала появятся новые лица – Гоша Куценко, Зоя Бербер и Борис Щербаков, а вот сюжет сохранит прежнюю канву: поручик Рыльский вновь перенесется в будущее, где у него остались незаконченные дела. Напомним, для Харламова «Гусар» не только важный проект в актерской карьере, но и в личном плане, ведь именно на съемках картины он встретил Ковальчук, а позже между ними завязался роман. Впервые об отношениях знаменитостей заговорили весной прошлого года: пару стали замечать на различных мероприятиях, но они упорно уверяли, что всего лишь друзья. А осенью Гарик наконец-то подтвердил отношения с Катериной, появившись с ней на открытии собственной сети ресторанов быстрого питания.