Григорий Лепс стал похож на бомжа

Певец Григорий Лепс шокировал своим видом. Артист, привыкший к дорогостоящим костюмам и элегантным аксессуарам, сменил привычные одежды на потрепанные вещи. Поклонники звезды в шоке. Последние несколько месяцев изрядно помотали Григория Викторовича. Внезапный развод и загулы отразились на репутации исполнителя. И хотя Лепсу с Анной Шаплыковой удалось мирно разойтись, и сам музыкант быстро взял себя в руки и вернулся к работе, поклонники все же тревожатся. Сам Григорий Викторович всячески пытался показать, что никаких поводов для беспокойства нет. Недавно артист отметил 60-летие, к тому же стало известно, что вскоре он станет дедушкой. В общем, Лепсу можно только порадоваться, настолько хорошо сейчас складывается его жизнь вопреки всему. Однако теперь в Сети обсуждают, что Григорий Викторович стал бомжом. Причем повод для разговоров дал сам исполнитель хита «Самый лучший день». В личном блоге музыкант опубликовал очень интересную афишу своих грядущих выступлений в столице России.При детальном рассмотрении афиши можно увидеть, что сам Лепс подписан как «бомж». Да и одет на изображении Григорий Викторович неважно: дорогие наряды превратились в нарочито потрепанные одежды. С чего вдруг артист решил изменить своему стилю, неизвестно. Но поклонники в шоке от вида кумира. «Трансляция внутреннего состояния. Это плохо. Викторович, больше движения вверх! Иначе сам себя сожрешь»; «Что случилось?»; «Вам бы пошел спортивный костюм и борсетка»; «Почему бомж?» — пишут теперь поклонники Григория Викторовича.