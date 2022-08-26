Григорий Лепс стал похож на бомжа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Григорий Лепс стал похож на бомжа

Григорий Лепс стал похож на бомжа
Певец Григорий Лепс шокировал своим видом. Артист, привыкший к дорогостоящим костюмам и элегантным аксессуарам, сменил привычные одежды на потрепанные вещи. Поклонники звезды в шоке. Последние несколько месяцев изрядно помотали Григория Викторовича. Внезапный развод и загулы отразились на репутации исполнителя. И хотя Лепсу с Анной Шаплыковой удалось мирно разойтись, и сам музыкант быстро взял себя в руки и вернулся к работе, поклонники все же тревожатся. Сам Григорий Викторович всячески пытался показать, что никаких поводов для беспокойства нет. Недавно артист отметил 60-летие, к тому же стало известно, что вскоре он станет дедушкой. В общем, Лепсу можно только порадоваться, настолько хорошо сейчас складывается его жизнь вопреки всему. Однако теперь в Сети обсуждают, что Григорий Викторович стал бомжом. Причем повод для разговоров дал сам исполнитель хита «Самый лучший день». В личном блоге музыкант опубликовал очень интересную афишу своих грядущих выступлений в столице России.
При детальном рассмотрении афиши можно увидеть, что сам Лепс подписан как «бомж». Да и одет на изображении Григорий Викторович неважно: дорогие наряды превратились в нарочито потрепанные одежды. С чего вдруг артист решил изменить своему стилю, неизвестно. Но поклонники в шоке от вида кумира. «Трансляция внутреннего состояния. Это плохо. Викторович, больше движения вверх! Иначе сам себя сожрешь»; «Что случилось?»; «Вам бы пошел спортивный костюм и борсетка»; «Почему бомж?» — пишут теперь поклонники Григория Викторовича.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

Последние новости

Талибы заверили в отсутствии угрозы для России
Талибы заверили в отсутствии угрозы для России
Юлия Савичева дала жесткий ответ Максу Фадееву
Юлия Савичева дала жесткий ответ Максу Фадееву
Григорий Лепс стал похож на бомжа
Григорий Лепс стал похож на бомжа
Татьяна Лютаева запечатлелась в ультракоротких шортах, восхитив стройной фигурой
Татьяна Лютаева запечатлелась в ультракоротких шортах, восхитив
Дана Борисова после пластики стала выглядеть еще страшнее
Дана Борисова после пластики стала выглядеть еще страшнее
Оксана Самойлова рассказала, как худеть и есть
Оксана Самойлова рассказала, как худеть и есть
Шольц назвал непростым решение о легализации марихуаны
Шольц назвал непростым решение о легализации марихуаны
Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый
Создать современный и элегантный стиль: с какими базовыми вещами парижанки носят джинсы
Создать современный и элегантный стиль: с какими базовыми вещами

Топ на сегодня

Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2»
Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2»
Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал предложение, началась какая-то фигня»
Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал
Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства
Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе

Еще по теме

Похудевший и обедневший Григорий Лепс поделился фото с детьми
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники
Григорий Лепс сегодня отмечает свой 54-й день рождения
Григорий Лепс не забыл поздравить «лучшую мать страны» с юбилеем