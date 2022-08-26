Художница показала, как изменилась бы жизнь героев известных мультфильмов, окажись в их руках телефоны

Наша жизнь в современных реалиях немыслима без гаджетов. Без телефона, как без рук — выражение, которым можно описать любой наш день. Ведь в этом крохотном девайсе хранится чуть ли не вся наша жизнь: фотки, документы, важные переписки… А вот что находится в телефонах у героях известных мультфильмов, нам решила показать художница под ником onefairyfail. Девушка представила, что было бы, если в руки мультяшных персонажей попали телефоны и другие современные технологии. Интересненько, и что же у них там?

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А здесь можно посмотреть, как на героях известных диснеевских мультфильмов сидят современные и модные наряды.