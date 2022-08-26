«Изменял, отобрал дом, взламывал телефон»: Бузова требует у Тарасова не пиариться на ее имени
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«Изменял, отобрал дом, взламывал телефон»: Бузова требует у Тарасова не пиариться на ее имени

«Изменял, отобрал дом, взламывал телефон»: Бузова требует у Тарасова не пиариться на ее имени

Ради продвижения нового коммерческого проекта Дмитрий Тарасов все чаще упоминает бывшую жену Ольгу Бузову, с которой расстался шесть лет назад не на самой позитивной ноте. Телеведущая решила поставить на место спортсмена.


Бузова дала Тарасову четко понять, что не хочет принимать его предложение по работе, да и вообще устала от упоминании им ее имени.

«Обращение к бывшему мужу. Дима, это официальное письмо тебе. Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих вызывающих огромное сомнение проектов. Понимаю и осознаю, как и вся страна, что я единственное, что ты можешь использовать для поддержания своей персоны в информационном пространстве. Советую тебе обратить внимание на жену и детей и использовать их в пиаре своих продуктов», — заявила 36-летняя звезда.

Также Ольга Бузова припомнила экс-супругу не самые радостные моменты из совместной жизни и показала подписчикам, как Дмитрий жестоко обошелся с ней.

«Ты так открещивался от меня и нашей любви последние шесть лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также, напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь.

Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями», — заключила экс-ведущая «ДОМа-2» в личном блоге.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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