Японская «дочка» Animoca Brands привлекла $45 млн при оценке в $500 млн

Японское подразделение оператора блокчейн-игр Animoca Brands привлекло $45 млн от материнской компании и одного из старейших банков страны Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

We are pleased to announce that @Animocabrandskk, our Japanese subsidiary, today announced a raise of US$45M from @mufgbk_official and Animoca Brands Corporation Limited valuing the company at approximately US$500M (pre-money).



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Предварительная оценка Animoca Brands Japan составила $500 млн. Согласно сообщению, финансирование разделено поровну между двумя инвесторами.

Привлеченные средства используют для получения лицензий на «популярные объекты интеллектуальной собственности», развитие внутренних возможностей и продвижение Web3.

Гонконгская фирма является издателем ряда игр вроде The Sandbox, Crazy Kings и Crazy Defense Heroes, а также цифровых продуктов на основе интеллектуальной собственности. Animoca Brands владеет несколькими дочерними компаниями, включая Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Grease Monkey Games, Darewise, Notre Game и TinyTap.

Фирма активно инвестирует в проекты сферы Web3. В ее портфеле значится более 340 позиций, среди которых Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas и другие.

В начале 2022 года Animoca Brands привлекла $358,9 млн при оценке в $5 млрд, в июле — $75,32 млн.

Весной оператор приобрел разработчика игр Eden Games. Сумма сделки составила $16 млн.

Напомним, аналитики Messari и Dove Metrics оценили объем финансирования блокчейн-стартапов за январь-июнь 2022 года в $30,3 млрд. Из этой суммы $6,7 млрд пришлось на NFT-проекты.