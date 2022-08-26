Эдгард Запашный высказался о будущем Чулпан Хаматовой

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о судьбе известной актрисы. Звезда цирка заявил, что актрису Чулпан Хаматову вряд ли стоит ждать в России в ближайшие годы. Особенно после спектакля в Латвии. «Просто Чулпан Хаматова сожгла все мосты. В России ей вряд ли публика будет рада. Уверен, что она разочаровала большое количество своих поклонников», рассказала Эдгард Запашный.Как отметил Запашный, Россию все время кто-то поливает грязью. Страна от этих выпадов менее великой не становится, сообщает inforeactor.ru. Напомним, что Хаматова вышла на сцену театра в Риге вместе со своим коллегой Анатолием Белым. При этом далеко не все зрители в Латвии остались в восторге от увиденного на сцене.