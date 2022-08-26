Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ

Вадим Карасев

Семинар по наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) прошел 25 августа, сообщает НОМ.

Перед слушателями выступили заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов и член экспертной группы Ситуационного центра Общественной палаты РФ Алексей Щербаков.

По словам Артамонова, основные моменты, которые требуют контроля, – это стабильность и непрерывность работы системы ДЭГ, неизменность результатов голосования и достоверность итогов выборов.

По мнению эксперта, предметом для беспокойства могут быть пики или провалы в активности избирателей, которые могут говорить о сбое в работе системы в нехарактерное время. Однако, по словам Артамонова, сбои маловероятны – в работе ДЭГ задействовано несколько дата-центров и даже полный выход из строя одного из них не повлияет на ее работу, аварийные ситуации, связанные с отключением питания также "отрабатываются в штатном режиме".

Эксперты также обратили внимание, что если ранее к порталу наблюдения за ДЭГ мог подключиться любой желающий, то в этом году доступ будет предоставляться только лицам, получившим статус наблюдателя. При этом процедура регистрации наблюдателей максимально упрощена. Любой самовыдвиженец может на Госуслугах зарегистрировать от себя троих наблюдателей.

Говоря о безопасности персональных данных избирателя в системе ДЭГ, эксперты подчеркнули, что она полностью гарантирована, поскольку шифрование данных осуществляется на смартфоне или компьютере самого избирателя, и данные остаются недоступны до момента сборки ключа шифрования по завершении голосования.

Артамонов также отметил, что доверие избирателей к ДЭГ растет - в Москве порядка половины граждан готовы рассмотреть возможность голосования в электронной форме.