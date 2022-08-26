Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ

Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ

Семинар по наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) прошел 25 августа, сообщает НОМ.

Перед слушателями выступили заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов и член экспертной группы Ситуационного центра Общественной палаты РФ Алексей Щербаков.


По словам Артамонова, основные моменты, которые требуют контроля, – это стабильность и непрерывность работы системы ДЭГ, неизменность результатов голосования и достоверность итогов выборов.

По мнению эксперта, предметом для беспокойства могут быть пики или провалы в активности избирателей, которые могут говорить о сбое в работе системы в нехарактерное время. Однако, по словам Артамонова, сбои маловероятны – в работе ДЭГ задействовано несколько дата-центров и даже полный выход из строя одного из них не повлияет на ее работу, аварийные ситуации, связанные с отключением питания также "отрабатываются в штатном режиме".

Эксперты также обратили внимание, что если ранее к порталу наблюдения за ДЭГ мог подключиться любой желающий, то в этом году доступ будет предоставляться только лицам, получившим статус наблюдателя. При этом процедура регистрации наблюдателей максимально упрощена. Любой самовыдвиженец может на Госуслугах зарегистрировать от себя троих наблюдателей.

Говоря о безопасности персональных данных избирателя в системе ДЭГ, эксперты подчеркнули, что она полностью гарантирована, поскольку шифрование данных осуществляется на смартфоне или компьютере самого избирателя, и данные остаются недоступны до момента сборки ключа шифрования по завершении голосования.

Артамонов также отметил, что доверие избирателей к ДЭГ растет - в Москве порядка половины граждан готовы рассмотреть возможность голосования в электронной форме.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Эксперты назвали главные критерии наблюдения за ДЭГ
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплей Ereban: Shadow Legacy, игра будет в Game Pass в день
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего места с высокой зарплатой
Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего
Настоящая дружба на век
Настоящая дружба на век
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda Research
Сэм Трабукко покинул должность со-генерального директора Alameda
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885
Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных банках
Проживающие за рубежом россияне смогут получить пенсии в местных
Second Extinction покидает ранний доступ в октябре, игра получит новый контент
Second Extinction покидает ранний доступ в октябре, игра получит
Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года
Блейк Лайвли - 35! Ягодка-актриса, которую отхватил Райан Рейнольдс (15 фото)
Блейк Лайвли - 35! Ягодка-актриса, которую отхватил Райан Рейнольдс
Арбуз на новогоднем столе: как сохранить дыни и арбузы до Нового года
Арбуз на новогоднем столе: как сохранить дыни и арбузы до Нового года
Талибы заверили в отсутствии угрозы для России
Талибы заверили в отсутствии угрозы для России

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Общество "Знание" провело форум для волонтеров из ЛНР и России
Общество "Знание" провело форум для волонтеров из ЛНР и
Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии
Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в

Еще по теме

Специалисты ситуационного центра ОП РФ будут консультировать региональных наблюдателей на ДЭГ
Эксперты РОЦИТ: технология блокчейн гарантированно защищает процесс выборов
В Москве в системе интернет-голосования зафиксирован сбой
Общественная палата даст рекомендации по борьбе с фейками в ходе выборов