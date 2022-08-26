Эпичный бой: В Москве подрались пьяные геи подрались с трансгендерами

Вадим Карасев

Казалось бы, эти ребята из одного лагеря, но и между такими товарищами вспыхивают конфликты. В одном из столичных гей-клубов Москвы произошла нешуточный мордобой. Геи подрались с трансгендерами у входа заведения. Что они не поделили между собой - непонятно. Но очевидцы заявили, что конфликт причине начался ещё внутри заведения, так как все были пьяными. Кто по итогу победил... то же неизвестно.