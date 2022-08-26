Юлия Савичева дала жесткий ответ Максу Фадееву

Певица Юлия Савичева рассказала об отношениях с продюсером. Артистка долгое время работала под руководством Максима Фадеева. В 2018 году певица и продюсер перестали сотрудничать. Звезда призналась, что по-прежнему тепло общается с экс-наставником, но не желает возвращаться к нему. Юлия сама хочет научиться «многим вещам, которые происходят не только в шоу-бизнесе, но и в музыке вообще».«Если он предложит вернуться, то я отвечу честно: «Макс, буду общаться по-дружески как с учителем, вторым отцом, а работать — нет». Просто я так решила», — поделилась Юлия. Савичева уверена, что, несмотря на ее выбор, продюсер не станет забирать у нее свои песни. Сейчас она продолжает петь их. «Макс знает меня с трехлетнего возраста. Для меня это особый человек так же, как и я для него», — рассказала артистка в шоу «НеДудь» на «Новом радио».