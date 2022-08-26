Юлия Савичева рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной

Певица Юлия Савичева в одном из интервью рассказала о грязных трусах. Юлия Савичева и Ольга Серябкина долго работали под руководством Максима Фадеева. Поговаривали, что отношения между певицами были весьма натянутыми. Однако, по словам Юлии, новости об их конфликтах были не более чем слухами. Артистка заверила, что поддерживает приятельские отношения с коллегой, здоровается и дружески общается при встречах.«У нас был такой момент. Мы встретились как-то, я спросила, как у нее дела. Не надо вываливать грязные трусы наружу», — поделилась Савичева в шоу «НеДудь» на «Новом радио». Напомним, Савичева прекратила сотрудничать с Фадеевым в 2018 году. Певица сохранила теплые отношения с продюсером, который знает ее с трехлетнего возраста.