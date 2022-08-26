Кадыров предложил СБУ по-мужски разобраться, кто из них "военный преступник"
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Кадыров предложил СБУ по-мужски разобраться, кто из них "военный преступник"

Кадыров предложил СБУ по-мужски разобраться, кто из них "военный преступник"

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил представителям Службы безопасности Украины (СБУ) назвать место, где они смогут встретиться и разобраться, кого считать "преступником и террористом".

Кадыров обвинил силовые структуры Украины в отсутствии "чести, совести, патриотизма и любви к Родине". По словам главы Чечни, на действия высших кругов страны активно влияют формирования вроде полка "Азов"* (признан террористической организацией и запрещён в РФ).


"Господа СБУ-шники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки "азовцев" и других преступных или террористических организаций", - сказал Кадыров в аудиообращении в личном Telegram-канале.

Кадыров отметил, что полностью осознаёт всё, что "делал на Украине". Глава республики выразил свою готовность продолжить участие в российской военной операции.

"Я участвовал, участвую и буду участвовать в СВО. И буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались за все эти годы. Если бы меня спросить, то я давно бы забрал Киев. Зеленский и ему подобные были бы в подвале уже на допросах", - заявил он.

В пятницу СБУ выдвинула подозрения в адрес Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях. Спецслужба утверждает, что в феврале-марте текущего года глава ЧР "руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей".


* террористическая организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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