Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего места с высокой зарплатой
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Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего места с высокой зарплатой

Как найти хорошую работу: какие молитвы помогут в поиске рабочего места с высокой зарплатой

У многих людей не получается найти работу, которая бы их устраивала. Кто-то расстраивается и складывает руки, а кто-то идет в церковь, чтобы попросить помощи у высших сил. Далее мы расскажем, какие молитвы помогут найти хорошую работу.

Молитва «Отче Наш»

Прочтение этой молитвы помогает практически во всем, в том числе в поисках рабочего места. Главное, искренне верить в это и все обязательно получится.


Попросить помощи у Пресвятой Богородицы

Она всегда помогает и направляет на верный путь христиан, и оберегает всех, кто нуждается в ее защите. Пресвятая Богородица способна даровать человеку работу с хорошей зарплатой, если он действительно этого хочет. Искренняя молитва с обращением за помощью к ней обязательно даст свои плоды.


Эту молитву можно выучить на память или прочитать своими словами, в любом случае она будет услышана. Но одного раза не хватит, чтобы обрести желаемое. Читать молитву необходимо регулярно, и тогда в скором времени человек получит то, в чем нуждается.

Обращение к Николаю Чудотворцу

Он помогает всем, кто нуждается в какой-либо поддержке, в том числе и трудоустройстве. Читать эту молитву необходимо перед ликом святого. Совершать молебен лучше всего в церкви, но если нет такой возможности, то можно и в домашних условиях.

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче. Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Создетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Прошение помощи у мученика Трифона

Мученик Трифон поможет любому нуждающемуся найти работу, о которой он мечтает. Во время чтения молитвы нужно твердо верить, что все получится. Трифон всегда помогает людям, особенно тем, кто просит у него поддержки. Эта молитва позволит человеку не только найти рабочее место, но и быстро подняться по карьерной лестнице.


Обращение к Ангелу Хранителю

У каждого человека есть собственный ангел хранитель, который оберегает его и направляет на верный жизненный путь. Он помогает своему подопечному решать различные вопросы, в том числе искать рабочее место. Эту молитву необходимо прочитать перед «Отче Наш» рядом с зажжённой свечой.


# Общество Приметы
По материалам: rsute

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