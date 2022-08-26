Как привлечь Ракам, Скорпионам и Рыбам силу стихии Воды себе на помощь

Вадим Карасев

Раки, Скорпионы и Рыбы относятся к Знакам стихии Воды. Именно она питает их силами, энергией, удачей. Эксперты в области астрологии рассказали, как в трудные моменты жизни эти люди могут привлечь в свою жизнь больше удачи.

Всем людям стихии Воды важно оставаться в тонусе и с чистым разумом. Для этого необходимо бороться с вирусами сознания, которые блокируют энергетику. Ускорить этот процесс можно призвав на помощь силу стихии Воды.

Водные процедуры

Само собой, людям этой стихии нужно как можно чаще принимать ванну, ходить в душ. Вода оживляет их, придает им сил и уверенности, дает энергию и силы для того, чтобы идти вперед и бороться с трудностями.

Астрологи советуют начинать и заканчиваться день с водных процедур. В самом начале дня, сразу после пробуждения нужно как минимум умыться. Это поможет проснуться, обрести силы. Это нужно делать всем людям без исключения, но для Рыб, Скорпионов и Раков это важно вдвойне.

Заканчивать день стоит душем или ванной. В особенности это важно в тех случаях, когда люди данной стихии прожили трудный день с большим количеством негативных событий. Водные процедуры в таком случае помогут очиститься от дурной энергетики и быстрее уснуть.

Употребление воды

Людям Водной стихии нужно пить чистую воду как можно чаще. Желательно, чтобы это были не соки и лимонады, а именно чистая природная воды — из источника, родника, колодца.

Когда Рыбы, Раки и Скорпионы пью воду, это открывает их чакры, причем практически мгновенно. Им стоит пить больше воды для омоложения, хорошего настроения и поддержания мощной интуиции, которая также зависит от наличия сильного биополя.

Море

Пребывание рядом с морем — это лучшее, что только можно придумать для энергетики людей этих трех Знаков Зодиака. Нужно хотя бы раз в год выбираться к морю. Особым везением и сильным здоровьем обладают те, кто живет у моря круглый год. Если такой возможности нет, то крайне полезно будет гулять по берегу реки, озера. Такие относительно небольшие водные бассейны тоже очень позитивны.

Украшения из титана и платины

Платина обладает силой двух стихий — Воздуха и Воды. Это металл, который избавляет от переживаний и гармонизирует энергетику человека. Он очень полезен для Раков, Рыб и Скорпионов, поскольку представители этих Знаков нередко утопают в унынии.

Еще у них не самое крепкое здоровье, поэтому отличным помощником будут украшения из титана или циркониевого сплава. Такие изделия можно носить на себе каждый день, причем не снимать даже во сне. Они помогут улучшить отдых и избавиться от дурных сновидений, бессонницы.

Минералы стихии Воды

Авантюрин. Это самый главный помощник для представителей всех трех Знаков. Данный минерал порождает в людях желание работать, заниматься искусством, а также улучшает творческое мышление. Также авантюрин улучшает настроение, самочувствие, снижает стресс, обостряет шестое чувство.

Аквамарин. Люди стихии Воды весьма эмоциональны, поэтому им нужно быстро успокаиваться и приходить в норму. Аквамарин способен поддерживать в каждом человеке необходимое внутреннее равновесие. Он улучшает сон, помогает очищать сознание от скверных мыслей. Он помогает смягчать удары судьбы.

Жемчуг. Данный минерал также относится к камням стихии Воды. Он является лучшим помощником в любовной сфере, особенно для женщин. Мужчины тоже могут его носить на себе или просто класть в карман. Он повысит харизму и поможет обретать удачу в амурных делах, выбрать правильно вторую половинку, правильно оценив совместимость с человеком.

Кошачий глаз. Это самый лучший оберег для людей стихии Воды. Данный минерал подходит всем, кто было рожден под влиянием Рака, Рыб или Скорпиона, потому что у таких людей много неприятелей и врагов. Кошачий глаз защищает от сглаза и порчи, укрепляет здоровье.

Берилл. Еще один камень, который благотворно влияет на интуицию, повышает интеллект. Берилл является сильным представителем стихии Воды, подходящим всем и каждому. Он повышает проницательность человека, который его носит, а для Рыб, Раков и Скорпионов это довольно важный параметр.