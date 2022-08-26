Как соблюдение законов Вселенной «работает на нас»

Жизнь — это тонкое искусство взаимодействия всех живых организмов на Земле, а также их связь с силами космоса. Правильные, энергетически равноценные отношения со Вселенной подобны музыке, в которой каждая нота на своем месте. Так рождается гармония. И она является главным условием счастливой, изобильной жизни для нас всех. С помощью психолога и основателя школы «Свобода от тревог» разберемся, какие законы Вселенной работают всегда и почему их так важно соблюдать.

Как соблюдение законов взаимообмена Вселенной привлекает в жизнь изобилие

Нельзя быть счастливым, если вы только берете и ничего не отдаете. Есть случаи, когда человек временно живет вне закона взаимообмена, и ему удается разбогатеть, но в таком случае блага не принесут счастье. Осознанный же индивид всегда старается быть полезным и созидательным для мира. Это не только притягивает в его жизнь изобилие, но и дарит непрерывное состояние тихой радости в сердце.





Но чтобы открыть для себя такой способ, нам нужно понять, что деньги не могут быть целью ни одного нашего действия. Они лишь показывают ценность того или иного предмета, продукта или услуги, таким способом, являясь средством обмена. Вы получаете их, когда делаете нечто полезное, что хорошо отразится на людях, социуме в целом, а значит, и на вас самих.

При этом нельзя допускать мысли о том, что вы достойны больших привилегий по сравнению с другими людьми. Это заведомо провальное мнение, ведущее в никуда. Вместо этого нужно встроить в свою нейросеть форму идентификации себя, как звена в непрерывной цепи индивидов и событий. То есть вы получаете ровно столько, сколько даете, а значит, не происходит перекос энергии. Система стремится к тому, чтобы уравновесить любой «недобор» и «перебор».

Физический закон говорит нам, что любая энергия никогда никуда не девается. В квантовом мире она в самом прямом смысле становится материей, но и мы состоим из мельчайших частиц, а значит, сила нашей веры, воли, мысли, в конце концов, способна творить «всё из ничего». Это можно назвать чудом, если угодно, но на самом деле в ход идут законы Вселенной.

Какие законы Вселенной работают всегда

Первый закон

Нам нельзя экономить силы. Если мы себя слишком жалеем и делаем меньше, чем могли бы, тогда и получим мы тоже малость. Никто не отменял принципы возмездия за причиненные вред и зло, а также награды за благо и добро. Иногда стоить сделать больше, чем вас просят, помочь там, где от вас даже ничего не ждут. Незамеченным в тонком мире это точно не останется. Вселенную можно представить в виде самого ответственного бухгалтера, у которого все счета всегда сходятся.





Второй закон

Если человек стремится к цели только ради того, чтобы стать лучше или, по крайней мере, не хуже других, то он в конечном итоге не сотворит ничего стоящее, да и сам счастье не обретет. Его временные бонусы будут лишь горьким утешением, заплаткой на месте душевной пустоты. Истинная цель человека — это созидание, сотворчество, которое осуществляется благодаря осознанию законов Вселенной.

Третий закон

Ни один человек, пришедший в этот мир, не сделал этого случайно или просто потому, что так получилось. У него есть четкая задача, а также необходимые для ее выполнения ресурсы. Понимание этого, казалось бы, простого постулата не требует веры. Это вопрос душевной зоркости. Ее можно развивать осознанием, и тогда подобные вещи станут столь же отчетливы и ясны для вас, сколь легко вы распознаете окружающий мир своим обычным зрением.

Потому так важно понять, в чем ваше призвание на Земле, что вы должны успеть сделать, и направить туда всю свою энергию. Как результат — чувство глубокой удовлетворенности, психическое и физическое здоровье, материальный достаток, радость от каждого дня.

Упражнение, которое поможет научиться соблюдать законы Вселенной





Представьте себя спустя какой-то промежуток времени, например, 10 лет. Вы богаты и счастливы, живете в красивом доме и у вас есть все, чего вы желаете. А теперь ответьте на вопрос: чем вы занимаетесь в жизни, о чем думаете? После этого вернитесь в день текущий. Лучом внимания проанализируйте все ваши мысли, поступки, устремления. Как они помогают и способствуют осуществлению образа идеального будущего? Соблюдаете ли вы законы Вселенной, которые работают всегда? Спустя сутки напишите себе послание из счастливого, изобильного будущего. Дайте самому себе дельные советы, как заботливый родитель неразумному малышу. Мечты обязательно сбудутся, ведь вы стали важным и необходимом звеном Вселенной.