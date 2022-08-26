Костенко о примирении Тарасова с Бузовой: «Они уже пересекались. Получилось нервно и скандально»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Костенко о примирении Тарасова с Бузовой: «Они уже пересекались. Получилось нервно и скандально»

Костенко о примирении Тарасова с Бузовой: «Они уже пересекались. Получилось нервно и скандально»

Костенко о примирении Тарасова с Бузовой: «Они уже пересекались. Получилось нервно и скандально»

Почти шесть лет назад состоялся скандальный развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Телезвезда очень переживала из-за фиаско в личной жизни, в то врем как футболист даже и не думал сохранять семью. Вскоре в его жизни появилась модель и участница крупных конкурсов красоты Анастасия Костенко.


Сегодня Анастасия и Дмитрий воспитывают троих общих детей — дочерей Милану и Еву, сына Алексея, которому, к слову, осенью исполнится год. Тарасов всерьез подумывает над тем, чтобы возобновить общение с Бузовой, несмотря на былые обиды. Костенко в свою очередь поступает как мудрая жена и не видит в этом ничего плохого.

«Оля и Дима — публичные люди. Они рано или поздно все равно пересекутся на мероприятии. Подобное уже, кстати, случалось. Это уже было в декабре. Только

Костенко активно помогает супругу в работе. «Всегда поддерживаю мужа, подсказываю ему, накидываю идеи. Мы вместе строили планы, очень горжусь им. Дима — тот человек, который никогда не сдается. Он столько раз падал, но всегда поднимался! Но себя не вижу в медийном футболе. Я воспитана в творчестве и искусстве. Это, может, похоже, в каких-то моментах. Думаю, я возглавлю клуб жен футболистов и расскажу им свои секретики!» — откровенничала Анастасия.

Детей супруги оставляют няне — Настя и Дима рады, что наконец смогли найти надежного человека. Теперь Костенко сможет осуществить задуманное — окончить учебу в школе Останкино и начать реализовывать себя в качестве телеведущей.

«Это будет моя третья попытка. Я обязательно закончу учебу в этот раз! В школе проходят кастинги, я буду принимать в них участие. Они и раньше были, но тогда мне не хватало уверенности, я считала, что мне еще есть, над чем работать. После третьих родов у меня прибавилось уверенности. Что касается детей, то у нас есть помощница, которую очень полюбил сын. Я уже отлучалась на долгое время, все проходило хорошо», — отмечала она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

В Москве пройдет рекордный автопробег в поддержку Сербии
В Москве пройдет рекордный автопробег в поддержку Сербии
Показали новый геймплей Wanted: Dead — ожидаемого экшена от создателей Ninja Gaiden
Показали новый геймплей Wanted: Dead — ожидаемого экшена от
Костенко о примирении Тарасова с Бузовой: «Они уже пересекались. Получилось нервно и скандально»
Костенко о примирении Тарасова с Бузовой: «Они уже пересекались.
Ида Галич назвала КВН устаревшим и указала на главную ошибку создателей проекта
Ида Галич назвала КВН устаревшим и указала на главную ошибку
Найденная в лесах Вьетнама летяга помогла вернуть статус давно «отмененному» роду
Найденная в лесах Вьетнама летяга помогла вернуть статус давно
Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийстве
Шайа ЛаБаф признался в мыслях о самоубийстве
Мишустин признал усиление санкций со стороны Запада
Мишустин признал усиление санкций со стороны Запада
Пентагон прокомментировал сообщения о названии миссии США на Украине
Пентагон прокомментировал сообщения о названии миссии США на Украине
Странные фотографии из азиатских стран (20 фото)
Странные фотографии из азиатских стран (20 фото)
Стало известно об угрозах ЦРУ бизнесменам Турции из-за торговли с Россией
Стало известно об угрозах ЦРУ бизнесменам Турции из-за торговли с
Как привлечь Ракам, Скорпионам и Рыбам силу стихии Воды себе на помощь
Как привлечь Ракам, Скорпионам и Рыбам силу стихии Воды себе на помощь
В Рязанской области заявили о взятии под контроль ситуации с пожарами
В Рязанской области заявили о взятии под контроль ситуации с пожарами

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
Цены на газ в Европе взлетели
Цены на газ в Европе взлетели
В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)
В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)

Еще по теме

Последняя новость изменила отношения поклонников к помолвке Тарасова и Костенко
«Бузову хватит удар»: предстоящую свадьбу Тарасова и Костенко бурно обсуждают в Сети
«Это фарс»: свадьбы Тарасова и Костенко не было – пользователи разоблачили молодоженов
Футболист "Локомотива" Тарасов после расставания с Бузовой женится в третий раз