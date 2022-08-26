Костенко о примирении Тарасова с Бузовой: «Они уже пересекались. Получилось нервно и скандально»

Почти шесть лет назад состоялся скандальный развод Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. Телезвезда очень переживала из-за фиаско в личной жизни, в то врем как футболист даже и не думал сохранять семью. Вскоре в его жизни появилась модель и участница крупных конкурсов красоты Анастасия Костенко.

Сегодня Анастасия и Дмитрий воспитывают троих общих детей — дочерей Милану и Еву, сына Алексея, которому, к слову, осенью исполнится год. Тарасов всерьез подумывает над тем, чтобы возобновить общение с Бузовой, несмотря на былые обиды. Костенко в свою очередь поступает как мудрая жена и не видит в этом ничего плохого.

«Оля и Дима — публичные люди. Они рано или поздно все равно пересекутся на мероприятии. Подобное уже, кстати, случалось. Это уже было в декабре. Только

Костенко активно помогает супругу в работе. «Всегда поддерживаю мужа, подсказываю ему, накидываю идеи. Мы вместе строили планы, очень горжусь им. Дима — тот человек, который никогда не сдается. Он столько раз падал, но всегда поднимался! Но себя не вижу в медийном футболе. Я воспитана в творчестве и искусстве. Это, может, похоже, в каких-то моментах. Думаю, я возглавлю клуб жен футболистов и расскажу им свои секретики!» — откровенничала Анастасия.

Детей супруги оставляют няне — Настя и Дима рады, что наконец смогли найти надежного человека. Теперь Костенко сможет осуществить задуманное — окончить учебу в школе Останкино и начать реализовывать себя в качестве телеведущей.

«Это будет моя третья попытка. Я обязательно закончу учебу в этот раз! В школе проходят кастинги, я буду принимать в них участие. Они и раньше были, но тогда мне не хватало уверенности, я считала, что мне еще есть, над чем работать. После третьих родов у меня прибавилось уверенности. Что касается детей, то у нас есть помощница, которую очень полюбил сын. Я уже отлучалась на долгое время, все проходило хорошо», — отмечала она.