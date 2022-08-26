Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой
Певица и актриса Кристина Орбакайте была против рождения детей таким способом. Артистка заявила, что в свое время отговаривала свою мать Аллу Пугачеву от рождения двойняшек — Лизы и Гарри Галкиных. «В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против», сказала Кристина Орбакайте.
Как заметила Орбакайте, ее мать «не умеет быть настоящей матерью». По ее словам, Примадонна не уделяла ей в детстве должного внимания из-за гастролей. Орбакайте считала, что Лиза и Гарри тоже будут лишены материнской любви, сообщает tvcenter.ru. Ранее в СМИ проходили новости, якобы Кристина Орбакайте была против рождения Лизы и Гарри, потому что не хотела делить наследство Примадонны. Певица никогда не подтверждала эти сообщения.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

Последние новости

Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграции
Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграции
Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой
Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой
Наталья Бочкарева рассказала о сложностях съемок сериала «Счастливы вместе»
Наталья Бочкарева рассказала о сложностях съемок сериала «Счастливы
Татьяна Тарасова высказалась о своей эмиграции в США
Татьяна Тарасова высказалась о своей эмиграции в США
Бывший муж Полины Гагариной влюблялся в каждую свою модель
Бывший муж Полины Гагариной влюблялся в каждую свою модель
Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестам
Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестам
Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США
Алгоритмический стейблкоин USDN от Waves усилил отвязку от доллара США
Эпичный бой: В Москве подрались пьяные геи подрались с трансгендерами
Эпичный бой: В Москве подрались пьяные геи подрались с трансгендерами
На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes
На трассе в Подмосковье произошло смертельное ДТП с BMW и Mercedes
Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge
Binance приостановит вывод Ethereum на время The Merge
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества
Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу: подробности торжества
Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов
Цены на электричество в Британии взлетят на 80 процентов

Топ на сегодня

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе
Цены на газ в Европе взлетели
Цены на газ в Европе взлетели
Анна Седокова потеряла свой бизнес в России, может лишиться и недвижимости: подробности
Анна Седокова потеряла свой бизнес в России, может лишиться и
Елена Темнкова сбежала из России, утверждает Жигалова
Елена Темнкова сбежала из России, утверждает Жигалова

Еще по теме

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина три года: новые фото и поздравления от Орбакайте и Киркорова
Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Кристина Орбакайте отдыхает с семьей на Миконосе
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео