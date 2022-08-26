Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой

Певица и актриса Кристина Орбакайте была против рождения детей таким способом. Артистка заявила, что в свое время отговаривала свою мать Аллу Пугачеву от рождения двойняшек — Лизы и Гарри Галкиных. «В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против», сказала Кристина Орбакайте.Как заметила Орбакайте, ее мать «не умеет быть настоящей матерью». По ее словам, Примадонна не уделяла ей в детстве должного внимания из-за гастролей. Орбакайте считала, что Лиза и Гарри тоже будут лишены материнской любви, сообщает tvcenter.ru. Ранее в СМИ проходили новости, якобы Кристина Орбакайте была против рождения Лизы и Гарри, потому что не хотела делить наследство Примадонны. Певица никогда не подтверждала эти сообщения.