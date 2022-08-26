Ксения Собчак после детокса решила похвастаться своей фигурой

40-летняя журналистка Ксения Собчак прошла курс детокса, после которого поделилась фото в бикини. Лето 2022 телеведущая провела на мировых курортах. И если на одних она наслаждалась солнцем, морем и местной кухней, то на других избавлялась от набранных килограммов. Ксения Собчак отдыхала с сыном Платоном, супругом Константином Богомоловым и его дочерью Аней от брака с Мороз, сначала почти месяц в Италии, затем они отправились во Францию. После долгого совместного отпуска супруги решили отдохнуть и друг от друга — Собчак перебралась в Турцию. И тут она поселилась в одном из люксовых отелей Бодрума, который предлагает своим клиентам самые современные и популярные оздоровительные и спа-программы.Как Ксения сообщила в своем блоге, на курорте она будет соблюдать специальную диету и проходить различные процедуры, чтобы привести себя в форму к осени. «Как мне здесь хорошо! Пляж, море, песок. Жесткая программа детоксикации и спа, начиная с завтрашнего дня», — сообщает нам Ксения Анатольевна. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Собчак действительно стоит скинуть вес. Ведь последние полгода все только и говорили что про ее округлившийся живот. Сначала звезду заподозрили в беременности, но, как вскоре выяснилось, Ксения просто слегка поправилась.«''Mamas in the house''. На шестой детокс день уже можно и такое фото выставить», — в шутку написала Собчак. Она также отметила, что в этом отеле действительно очень действенные процедуры: обертывания, массажи, криосауна, капельницы и вкусное диетическое меню — и вообще все, что нужно, чтобы оправиться от «насыщенного» лета.Подписчики тоже оценили такое преображение: «Шикарная фигура!», «Красотка!», «Судя по вашим фигурам, этих детей вы украли», «Вы в прекрасной форме!», «Молодцы, девочки, умеете мотивировать», «Хайди Клум на максималках».