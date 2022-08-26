Кто родился 26 августа
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Кто родился 26 августа

Кто родился 26 августа

Геннадий Борисович Бекоев (41 год)

Председатель правительства Южной Осетии. Работал в министерствах обороны и экономического развития Южной Осетии, в комитете стандартизации, метрологии и сертификации республики. Возглавлял комитет промышленности, транспорта и энергетики страны. Являлся заместителем председателя правительства — министром экономического развития Южной Осетии. В марте 2021 года Геннадий Бекоев был назначен премьер-министром республики.

Валерий Владимирович Попенченко (1937-1975)

Советский боксер, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратный чемпион Европы, шестикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Выдающийся боксер СССР. Единственный спортсмен — обладатель Кубка Вэла Баркера. Начал заниматься боксом под руководством Юрия Матулевича-Ильичева в Ташкентском суворовском училище. Причиной ухода с ринга стало появление «мух» перед глазами после пропущенных ударов по голове. Спортсмен переехал в Москву, занимался научной работой, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Работал в МВТУ имени Баумана заведующим кафедрой физвоспитания. Кроме этого, Валерий Попенченко писал стихи, свободно владел английским языком, а также отлично играл в шахматы.

Александр Борисович Рошаль (1936-2007)

Шахматный журналист, мастер спорта СССР по шахматам, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник культуры, издатель и главный редактор журнала «64 — Шахматное обозрение». Автор ряда популярных книг о шахматах. Поступал в Московский институт геодезии и картографии, но позже перешел на факультет журналистики МГУ, который и окончил. Одновременно вел тренерскую деятельность в шахматном клубе Московского городского дворца пионеров и школьников. С 1978 года был специальным корреспондентом ТАСС, Всесоюзного радио и телевидения на многих международных соревнованиях. Шахматный обозреватель АПН. Вел репортажи с международных соревнований и матчей на первенство мира по шахматам.

Георгий Александрович Георгиу (1915-1991)

Советский актер кино, озвучивания и дубляжа; заслуженный артист РСФСР (1974). Учился и работал в студии Симонова. В годы Великой Отечественной войны служил в артиллерийской дивизии прорыва 1-го Белорусского фронта, младший лейтенант, награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды. С 1945 — актер Театра-студии киноактера. Дебютировал в 18 лет в роли хулигана в картине «Весенние дни». В жизни был добрым и приветливым человеком, однако на экране создавал образы бюрократов, подхалимов, взяточников и скандалистов.

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По материалам: pnp.ru

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