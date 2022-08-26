Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС

Вадим Карасев

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев назвал обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ признаком отчаяния и бессилия.

В четверг, 25 августа, Совет Госдумы призвал ООН потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что у ситуации есть три стороны: стратегическая, военная и экономическая. И во всех трёх украинская власть демонстрирует безответственность и неадекватность.

"С точки зрения стратегии, обстрелы ЗАЭС — это признак отчаяния и бессилия. Так не ведут себя, когда планируют победить. Так поступают, когда понимают, что поражение неизбежно. Отбить АЭС и регион не получается, так пускай все будет уничтожено. Это безответственно по отношению ко всему миру", — подчеркнул Нечаев.

Он напомнил об экологической катастрофе в Персидском заливе. Во время операции "Буря в пустыне" Саддам Хусейн приказал, отступая, заминировать и взорвать сотни нефтяных месторождений. Тогда весь регион накрыла тьма из-за пожаров.

"С точки зрения военной, обстрелы бессмысленны. ЗАЭС — мощное и надежное сооружение советской постройки. Её не разрушить тем оружием, которое есть у Украины, включая западные поставки. Можно только разрушить хранилища ядерных отходов и загрязнить радиацией воздух, почву и реки на десятки или сотни километров. Превратить, по сути, в "грязную бомбу". А это уже оружие террора", — добавил лидер "Новых людей".

По его словам, в США закрывают глаза на происходящее, хотя сами во время войны с Аль-Каидой* пугали мир тем, что исламисты собирают "грязную бомбу".

"И об экономике. Цель Украины понятна: она хочет либо сохранить ЗАЭС в составе украинской энергосистемы, чтобы продавать электричество за рубеж, либо добиться её консервации и тем самым создать дефицит электроэнергии в Запорожской и Херсонской областях. Логика — обесточим освобожденные территории. Чисто террористическая логика: или взорвём, или добьёмся своего угрозами", — сказал Нечаев.

Политик призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты и межпарламентские организации потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несёт опасность радиоактивного, химического и биологического заражения.

* террористическая организация, запрещенная на территории России