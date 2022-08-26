Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС
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Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС

Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев назвал обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ признаком отчаяния и бессилия.

В четверг, 25 августа, Совет Госдумы призвал ООН потребовать от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что у ситуации есть три стороны: стратегическая, военная и экономическая. И во всех трёх украинская власть демонстрирует безответственность и неадекватность.


"С точки зрения стратегии, обстрелы ЗАЭС — это признак отчаяния и бессилия. Так не ведут себя, когда планируют победить. Так поступают, когда понимают, что поражение неизбежно. Отбить АЭС и регион не получается, так пускай все будет уничтожено. Это безответственно по отношению ко всему миру", — подчеркнул Нечаев.

Он напомнил об экологической катастрофе в Персидском заливе. Во время операции "Буря в пустыне" Саддам Хусейн приказал, отступая, заминировать и взорвать сотни нефтяных месторождений. Тогда весь регион накрыла тьма из-за пожаров.

"С точки зрения военной, обстрелы бессмысленны. ЗАЭС — мощное и надежное сооружение советской постройки. Её не разрушить тем оружием, которое есть у Украины, включая западные поставки. Можно только разрушить хранилища ядерных отходов и загрязнить радиацией воздух, почву и реки на десятки или сотни километров. Превратить, по сути, в "грязную бомбу". А это уже оружие террора", — добавил лидер "Новых людей".

По его словам, в США закрывают глаза на происходящее, хотя сами во время войны с Аль-Каидой* пугали мир тем, что исламисты собирают "грязную бомбу".

"И об экономике. Цель Украины понятна: она хочет либо сохранить ЗАЭС в составе украинской энергосистемы, чтобы продавать электричество за рубеж, либо добиться её консервации и тем самым создать дефицит электроэнергии в Запорожской и Херсонской областях. Логика — обесточим освобожденные территории. Чисто террористическая логика: или взорвём, или добьёмся своего угрозами", — сказал Нечаев.

Политик призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты и межпарламентские организации потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несёт опасность радиоактивного, химического и биологического заражения.


* террористическая организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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