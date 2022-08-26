Людмила Поргина резко отреагировала на интервью Галины Польских: актриса считает рассказанное ложью

Недавно вышел документальный фильм «Галина Польских. Жалеет ли актриса о своих неудачных браках», в котором Польских делилась подробностями своей жизни. В частности, Галина Александровна рассказала, что Олег Ефремов, возглавлявший в те времена МХАТ, предлагал ей два года работать без зарплаты и выступлений, лишь репетировать. Галина Польских на такое предложение не согласилась: ей необходимо было обеспечивать детей.





Этот фильм вызвал резонанс в актерской среде. Среди коллег, которые решились ответить Польских, оказалась и ее коллега Людмила Поргина. По ее словам, описанного Галиной Александровной просто не могло быть, это незаконно. В интервью изданию «Гордеевой» она поделилась своим опытом. В качестве подтверждения своей правоты Людмила Андреевна предлагает спросить об этом у других именитых артистов.

«Такого быть не могло! Нас брали на работу и сразу ставили на зарплату. Это же вообще незаконно, понимаете. Я думаю, выдумки, сейчас можно у массы актеров спросить, всех сразу ставят на зарплату, заключают договор, и там все прописано», – рассказала журналистам Людмила Андреевна.









Вдова Николая Караченцова выдвигает собственную версию того, что могло быть на самом деле.

«Может, ее просто пригласили на роль, а не в труппу, тогда другое дело. Она репетирует, но они все равно договариваются на какие-то деньги. Такого быть не может, это сказки какие-то», – делится Поргина своими предположениями.