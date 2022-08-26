Лука Гуаданьино высказался о связи его фильма про каннибалов со скандалом вокруг Арми Хаммера

Вадим Карасев

Лука Гуаданьино прокомментировал ситуацию с премьерой своего фильма о "влюбленных каннибалах" и аналогиях с историей Арми Хаммера. Режиссер снял ленту "Целиком и полностью" с Тимоти Шаламе в главной роли, при этом тизер вышел почти одновременно с трейлером документального фильма о Хаммере, имя которого теперь напрямую ассоциируется у общественности с темой каннибализма. Документальный проект House of Hammer расскажет о подробностях секс-скандала вокруг актера, который делился со своими партнершами БДСМ-фантазиями и называл себя "стопроцентным каннибалом".





Скандал обернулся для Хаммера крахом карьеры: сейчас он живет на Каймановых островах, по слухам, полностью разорен, так как от него отвернулась семья, и работает в сфере недвижимости.

Когда трейлеры вышли практически в одно и то же время, в соцсетях стали обсуждать, может ли это быть совпадением. Тем более что Гуаданьино в 2017 году задействовал Хаммера и Шаламе в драме "Назови меня своим именем", поэтому всех троих публика привыкла ассоциировать друг с другом. Гуаданьино уверяет, что его новый проект не имеет никакого отношения к Арми, и он даже не сразу обнаружил совпадение:

До меня сначала даже не дошло, я понял это только позже, когда мне рассказали про разные намеки в соцсетях. Любая взаимосвязь существует только в пространстве социальных сетей, которыми я не пользуюсь. Нет никакой связи между нашим желанием снять этот фильм и каким-то цифровым мусором. Я лучше поговорил бы о том, что хотел сказать своим фильмом, чем о вещах, не имеющих к нему никакого отношения.

По сюжету персонажи Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл путешествуют по Америке, пытаясь разобраться в самих себе. Главная героиня, например, исследует, откуда в ней непонятное желание убить и съесть любящих ее людей. По словам режиссера, его лента прежде всего о внутренних конфликтах героев:

Мне было не интересно кого-то шокировать. Мне были интересны эти люди, я очень глубоко понимал их моральную борьбу, то, что с ними происходит. И я не собираюсь никого судить. Можно снять кино о каннибалах, если ты включаешься в эту борьбу вместе с ними вместо того, чтобы преподнести тему каннибализма как инструмент хоррора.

Гуаданьино выразил надежду на то, что зрители поймут его задумку:

Я действительно надеюсь, что публика не отвергнет этот фильм, сочтя его провокацией из-за затронутой в нем темы такого табу, как каннибализм,

— говорит он. Премьера фильма состоится на кинофестивале в Венеции, в широкий прокат он выйдет в ноябре.





Маргарита Дорошевич