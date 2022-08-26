Лукашенко не нашел на Украине "нациков"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни западные, ни восточные украинцы не являются "нациками", в отличие от высших кругов государства. Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами.
У президента республики, с его слов, сложилось "очень хорошее и доброе отношение к украинцам", как к "западенцам", так и к восточным украинцам. Лукашенко отметил, что жители западных регионов страны не являются нацистами, как утверждают некоторые политические деятели. "Нациками" белорусский лидер назвал наиболее влиятельных украинских чиновников.
Накануне Лукашенко обратился с поздравительной речью к украинцам и выразил уверенность в том, что нынешние противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. Лукашенко подчеркивал, что Минск намерен сохранять согласие и укреплять дружбу с Киевом. На Украине, однако, к энтузиазму президента соседней страны отнеслись негативно.