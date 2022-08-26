Лукашенко не нашел на Украине "нациков"
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Лукашенко не нашел на Украине "нациков"

Лукашенко не нашел на Украине "нациков"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни западные, ни восточные украинцы не являются "нациками", в отличие от высших кругов государства. Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами.

У президента республики, с его слов, сложилось "очень хорошее и доброе отношение к украинцам", как к "западенцам", так и к восточным украинцам. Лукашенко отметил, что жители западных регионов страны не являются нацистами, как утверждают некоторые политические деятели. "Нациками" белорусский лидер назвал наиболее влиятельных украинских чиновников.


"Будь то западные, "западенцы", как их называют. Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ [с Днем независимости]".

Накануне Лукашенко обратился с поздравительной речью к украинцам и выразил уверенность в том, что нынешние противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами. Лукашенко подчеркивал, что Минск намерен сохранять согласие и укреплять дружбу с Киевом. На Украине, однако, к энтузиазму президента соседней страны отнеслись негативно.

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По материалам: uposters.ru

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