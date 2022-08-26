Лукашенко попросил Путина отложить 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»
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Лукашенко попросил Путина отложить 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»

Лукашенко попросил Путина отложить 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»Лукашенко попросил Путина зарезервировать для него 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина зарезервировать для Белоруссии 500 тысяч тонн зерна. Об этом пишет БЕЛТА.

«Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам», — пересказал Лукашенко разговор с Путиным. По словам белорусского президента, он попросил отложить зерно «на всякий случай, ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай».

Лукашенко добавил, что его страна может при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок. Также он сказал, что у Минска не будет проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря поступлению валютной выручки от экспорта продовольствия в размере семи миллиардов долларов. «Все будем бегать, одевшись, раздевшись, но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент приказал больше доить коров, поскольку предприятия должны наращивать прибыль за счет эффективного производства, а не поднятия цен.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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