Макеева в пестром платье, загоревшая Старшенбаум, стильный Ефремов. Церемония открытия 44-го ММКФ

В эти минуты в столице проходит открытие 44-го Московского международного кинофестиваля. В этом году он пройдет с 26 августа по 2 сентября. По красной дорожке уже идут все звезды.

ММКФ должен был пройти в нынешнем году, но в апреле. В итоге его перенесли на конец августа из-за того, что не все участники и гости мероприятия смогли приехать в российскую столицу. В эти дни там ждут лучших кинематографистов из Аргентины, Перу, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и других. Эксперты предрекают высокий уровень картин, которые будут демонстрироваться на экранах.

По красной ковровой дорожке блистают Евгений Миронов, Софья Каштанова, Никита Ефремов, Янина Студилина, Сергей Бурунов, Ирина Старшенбаум.

Напомним, Московский международный кинофестиваль — это один из самых стары кинофорумов в мире. Специалисты ставят его в один ряд с фестивалями в Берлине, Венеции, Карловых Варах. Впервые он прошел в столице в 1935 году, тогда жюри возглавлял легендарный Сергей Эйзенштейн.

В 2022-м председателем жюри назначили худрука Театра Наций Евгения Миронова. Кроме него оценивать фильмы будут продюсер Танди Дэвидс (ЮАР), оператор Гайк Киракосян (Турция-Россия) и кинорежиссер Андрей Кравчук (Россия).