Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестам
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Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестам

Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестамМанижу оставили в списке участников фестиваля «Александровская крепость»

Певица Манижа выступит на фестивале казацкой культуры «Александровская крепость» вопреки протестам. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Артистку оставили в списке участников, несмотря на недовольство представителей Кубанского казачьего войска. «Мы надеемся, что услышав результат этого творческого эксперимента, представители казачества изменят свое мнение», — отметили организаторы фестиваля.

Ранее казаки пригрозили отказаться от появления на фестивале из-за артистки. Их возмутило, что она осудила специальную военную операцию на территории Украины. «Если данный факт [выступления Манижи] подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны», — говорится в публикации.

Первый на Кубани фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость» состоялся 22-24 октября 2021 года. В этом году он должен пройти осенью в Усть-Лабинске.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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