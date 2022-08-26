Медведев анонсировал законопроект о порядке въезда и пребывания иностранцев
Сегодня, 15:50
В России началась подготовка нового законопроекта, регламентирующего порядок въезда, выезда и пребывания иностранцев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает ТАСС.
Медведев рассказал, что в сентябре состоится большое заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции.
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По материалам: pnp.ru