Медведев анонсировал законопроект о порядке въезда и пребывания иностранцев

В России началась подготовка нового законопроекта, регламентирующего порядок въезда, выезда и пребывания иностранцев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает ТАСС.

Медведев рассказал, что в сентябре состоится большое заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции.

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