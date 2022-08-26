Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграции
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Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграции

Медведев анонсировал заседание Путина с Совбезом по вопросам миграцииЗамглавы Совбеза Медведев анонсировал заседание с президентом Путиным по вопросам миграции

Президент России Владимир Путин в сентябре проведет большое заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции. Мероприятие анонсировал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет ТАСС.

Он пояснил, что эта тема обсуждалась членами комиссии более шести месяцев, по подготовке к заседанию была проделана большая работа как в рамках комиссии, так и в рамках деятельности других структур.

«Сейчас оценим, какие решения Совета безопасности в целом согласованы, у нас есть еще какое-то время, чтобы какие-то моменты досогласовать», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан.

21 февраля состоялось внеочередное заседание Владимира Путина с Советом безопасности.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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