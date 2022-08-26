Медведев опроверг заявления о «стремлении России» убить Зеленского
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Медведев опроверг заявления о «стремлении России» убить Зеленского

Медведев опроверг заявления о «стремлении России» убить ЗеленскогоЗампред Совбеза Медведев назвал вымыслом заявления о стремлении России убить Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опроверг заявления о том, что Россия якобы стремилась убить президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это досужие вымыслы, не имеющие никаких доказательств. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

Французский журналист Дариус Рошбен в беседе с российским политиком заявил, что «в начале войны Россия даже стремилась убить Зеленского», отметив, что «на это указывали многие вещи». После этого он спросил, собирается ли Россия «сегодня дойти до этого».

«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», — отверг Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о причинах начала военной специальной операции на Украине. По мнению политика, Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на украинской территории.

В том же интервью Дмитрий Медведев заявил, что есть четыре основания применения Россией ядерного оружия, однако действий, грозящих существованию государства, пока не наблюдается. Медведев подчеркнул, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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