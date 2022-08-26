Медведев подчеркнул, что спецоперация проводится для предотвращения третьей мировой войны
Россия начала специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третью мировую войну. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, пишет «Интерфакс».
Он пояснил, что если бы Украина вступила в НАТО, а потом начала бы военную операцию против «российской территории», это означало бы начало третьей мировой войны. Пока ситуацию удается сдерживать, отметил он.
Медведев привел фразу Иоанна Богослова из Апокалипсиса, сравнив спецоперацию с вострубившим ангелом. «Если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — сказал зампред Совбеза.
Ранее в том же интервью от заявил, что Россия не будет возражать против восстановления отношений с Европой, если западные политики захотят это сделать. Говоря о перспективах переговоров президентов России и Украины, Медведев заявил, что они будут зависеть от развития событий. По его словам, Москва была готова разговаривать, но руководство Украины само отказалось от переговоров.
В конце августа Медведев заявил, что Россия начала спецоперацию, чтобы не допустить нападения НАТО. По его словам, Россия не может примириться с тем, что НАТО будет расквартировано на территории Украины.